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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/peskov-donbassta-gerilimin-tirmanmasi-moskovayi-endiselendiriyor-1054005842.html
Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor
Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu söyledi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T18:01+0300
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ukrayna krizi
donbass
kremlin
rusya
ukrayna
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Peskov, "Donbass'ta yaşananlar, çok endişe verici haberler, endişe duygusunu tetikliyor. (Bu gelişmeler) Potansiyel olarak çok tehlikeli" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'ta bu gelişmeler yaşanırken geceleri nasıl uyuduğunun sorulması üzerine, "Sakin bir şekilde" yanıtını verdi.
donbass
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donbass, kremlin, rusya, ukrayna

Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor

18:01 18.02.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu söyledi.
Peskov, "Donbass'ta yaşananlar, çok endişe verici haberler, endişe duygusunu tetikliyor. (Bu gelişmeler) Potansiyel olarak çok tehlikeli" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'ta bu gelişmeler yaşanırken geceleri nasıl uyuduğunun sorulması üzerine, "Sakin bir şekilde" yanıtını verdi.
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