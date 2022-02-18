https://tr.sputniknews.com/20220218/peskov-donbassta-gerilimin-tirmanmasi-moskovayi-endiselendiriyor-1054005842.html
Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor
Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu söyledi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T18:01+0300
2022-02-18T18:01+0300
2022-02-18T18:01+0300
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Peskov, "Donbass'ta yaşananlar, çok endişe verici haberler, endişe duygusunu tetikliyor. (Bu gelişmeler) Potansiyel olarak çok tehlikeli" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'ta bu gelişmeler yaşanırken geceleri nasıl uyuduğunun sorulması üzerine, "Sakin bir şekilde" yanıtını verdi.
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donbass, kremlin, rusya, ukrayna
Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu söyledi.
Peskov, "Donbass'ta yaşananlar, çok endişe verici haberler, endişe duygusunu tetikliyor. (Bu gelişmeler) Potansiyel olarak çok tehlikeli" dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'ta bu gelişmeler yaşanırken geceleri nasıl uyuduğunun sorulması üzerine, "Sakin bir şekilde" yanıtını verdi.