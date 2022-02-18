https://tr.sputniknews.com/20220218/peskov-donbassta-gerilimin-tirmanmasi-moskovayi-endiselendiriyor-1054005842.html

Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor

Peskov: Donbass'ta gerilimin tırmanması Moskova'yı endişelendiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu söyledi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T18:01+0300

2022-02-18T18:01+0300

2022-02-18T18:01+0300

ukrayna krizi

donbass

kremlin

rusya

ukrayna

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Peskov, "Donbass'ta yaşananlar, çok endişe verici haberler, endişe duygusunu tetikliyor. (Bu gelişmeler) Potansiyel olarak çok tehlikeli" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'ta bu gelişmeler yaşanırken geceleri nasıl uyuduğunun sorulması üzerine, "Sakin bir şekilde" yanıtını verdi.

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donbass, kremlin, rusya, ukrayna