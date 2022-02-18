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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/politico-rusya-20-subatta-ukraynaya-saldirmayi-planliyor-1053972866.html
Politico: Rusya, 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmayı planlıyor
Politico: Rusya, 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmayı planlıyor
Amerikan Politico gazetesi, analiz uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini, daha önce Batı medyasının... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T02:14+0300
2022-02-18T02:16+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
politico
işgal
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Politico gazetesinin yazısında, “Rusya'nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat’tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler” ifadesine yer verildi.Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin’in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.'Jeopolitik trolleme olur'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in katılacağı Münih Güvenlik Konferansı’nın da bu tarihte biteceğini anımsatan Politico, “Amerikan devlet adamlarının Avrupa’da, Ukrayna Devlet Başkanı’nın da ülke dışında olduğu bir zamanda işgal başlatmak mutlak bir aşağılama olur. Bu, Putin’in sevdiği bir nevi jeopolitik trolleme olur” diye yazdı.20 Şubat’ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya’nın “Çin lideri Şi Cinping’i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı” belirtildi.İşgalin 1 Mart’a kadar başlamaması durumunda, herkesin rahat nefes alabileceği ifade edilse de eski ABD istihbarat yetkilisi Andrea Kendall-Taylor, bu durumda bile tehlikenin geçtiğini düşünmemeleri gerektiğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bati-medyasina-ukraynayi-isgal-tarihlerimizi-onceden-yazin-ki-tatilimizi-planlayalim-1053912248.html
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rusya, ukrayna, abd, politico, işgal

Politico: Rusya, 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmayı planlıyor

02:14 18.02.2022 (güncellendi: 02:16 18.02.2022)
© Rusya Savunma BakanlığıRus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor
Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Amerikan Politico gazetesi, analiz uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini, daha önce Batı medyasının 16 Şubat olarak verdiği ‘saldırı tarihinin’ dikkatleri anahtar önemdeki tarihlerden uzaklaştırdığını iddia etti.
Politico gazetesinin yazısında, “Rusya'nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat’tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler” ifadesine yer verildi.
Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin’in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.

'Jeopolitik trolleme olur'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in katılacağı Münih Güvenlik Konferansı’nın da bu tarihte biteceğini anımsatan Politico, “Amerikan devlet adamlarının Avrupa’da, Ukrayna Devlet Başkanı’nın da ülke dışında olduğu bir zamanda işgal başlatmak mutlak bir aşağılama olur. Bu, Putin’in sevdiği bir nevi jeopolitik trolleme olur” diye yazdı.
20 Şubat’ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya’nın “Çin lideri Şi Cinping’i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı” belirtildi.
İşgalin 1 Mart’a kadar başlamaması durumunda, herkesin rahat nefes alabileceği ifade edilse de eski ABD istihbarat yetkilisi Andrea Kendall-Taylor, bu durumda bile tehlikenin geçtiğini düşünmemeleri gerektiğini dile getirdi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
Ukrayna krizi
Zaharova'dan Batı medyasına: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimizi planlayalım
16 Şubat, 16:45
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