https://tr.sputniknews.com/20220218/politico-rusya-20-subatta-ukraynaya-saldirmayi-planliyor-1053972866.html

Politico: Rusya, 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmayı planlıyor

Politico: Rusya, 20 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmayı planlıyor

Amerikan Politico gazetesi, analiz uzmanlarının görüşlerine dayanarak, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini, daha önce Batı medyasının... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T02:14+0300

2022-02-18T02:14+0300

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Politico gazetesinin yazısında, “Rusya'nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat’tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler” ifadesine yer verildi.Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin’in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.'Jeopolitik trolleme olur'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in katılacağı Münih Güvenlik Konferansı’nın da bu tarihte biteceğini anımsatan Politico, “Amerikan devlet adamlarının Avrupa’da, Ukrayna Devlet Başkanı’nın da ülke dışında olduğu bir zamanda işgal başlatmak mutlak bir aşağılama olur. Bu, Putin’in sevdiği bir nevi jeopolitik trolleme olur” diye yazdı.20 Şubat’ın ayrıca Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın son günü olduğu kaydedilirken, Rusya’nın “Çin lideri Şi Cinping’i mutlu etmek için kapanış töreni bitmeden işgali başlatmayacağı” belirtildi.İşgalin 1 Mart’a kadar başlamaması durumunda, herkesin rahat nefes alabileceği ifade edilse de eski ABD istihbarat yetkilisi Andrea Kendall-Taylor, bu durumda bile tehlikenin geçtiğini düşünmemeleri gerektiğini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bati-medyasina-ukraynayi-isgal-tarihlerimizi-onceden-yazin-ki-tatilimizi-planlayalim-1053912248.html

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