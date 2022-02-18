https://tr.sputniknews.com/20220218/polonyada-siddetli-firtina-vinc-kulesini-devirdi-2-olu-4-yarali-1053972326.html
Polonya’da şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Polonya’da şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
Polonya’da şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T01:54+0300
2022-02-18T01:54+0300
2022-02-18T01:54+0300
dünya
polonya
vinç
kaza
fırtına
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Polonya'nın Krakow şehrindeki Domagaa Caddesinde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alandaki 30 metrelik vinç kulesi şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.
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polonya, vinç, kaza, fırtına
Polonya’da şiddetli fırtına vinç kulesini devirdi: 2 ölü, 4 yaralı
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Polonya’da şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrilen vinç kulesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Polonya'nın Krakow şehrindeki Domagaa Caddesinde yapımı devam eden apartmanların bulunduğu alandaki 30 metrelik vinç kulesi şiddetli fırtına sebebiyle inşaat halindeki bloklardan birinin üzerine devrildi.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kulenin devrilmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vinç operatörünün ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.