https://tr.sputniknews.com/20220218/putin-belarusta-gerceklestirdigimiz-tatbikatlar-kimse-icin-bir-tehdit-olusturmuyor-1054002235.html
Putin: Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor
Putin: Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Belarus güçlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatların kimse için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:45+0300
2022-02-18T16:45+0300
2022-02-18T16:53+0300
vladimir putin
rusya
belarus
ukrayna
donbass
aleksandr lukaşenko
tatbikat
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının Belarus’ta gerçekleştirmekte oldukları ortak tatbikatın Ukrayna ya da başka bir taraf için tehdit oluşturmadığını kaydetti.Ukrayna’nın doğusunda gerilimin artmasına ilişkin Rusya lideri, "Tam olarak şu anda Donbass’taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz" dedi.Putin, Ukrayna’nın doğusundaki krizi sonlandırma çabalarında ilerleme sağlanmadığını ve siyasi danışmanlar düzeyinde sürdürülen temasların bir sonuç vermediğini kaydederek, "Kiev’in yapması gereken sadece, Donbass temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya, belarus, ukrayna, donbass, aleksandr lukaşenko, tatbikat
Putin: Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor
16:45 18.02.2022 (güncellendi: 16:53 18.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Belarus güçlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatların kimse için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.
Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının Belarus’ta gerçekleştirmekte oldukları ortak tatbikatın Ukrayna ya da başka bir taraf için tehdit oluşturmadığını kaydetti.
Ukrayna’nın doğusunda gerilimin artmasına ilişkin Rusya lideri, "Tam olarak şu anda Donbass’taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz" dedi.
Putin, Ukrayna’nın doğusundaki krizi sonlandırma çabalarında ilerleme sağlanmadığını ve siyasi danışmanlar düzeyinde sürdürülen temasların bir sonuç vermediğini kaydederek, "Kiev’in yapması gereken sadece, Donbass temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.