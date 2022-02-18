https://tr.sputniknews.com/20220218/putin-belarusta-gerceklestirdigimiz-tatbikatlar-kimse-icin-bir-tehdit-olusturmuyor-1054002235.html

Putin: Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor

Putin: Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Belarus güçlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatların kimse için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:45+0300

2022-02-18T16:45+0300

2022-02-18T16:53+0300

vladimir putin

rusya

belarus

ukrayna

donbass

aleksandr lukaşenko

tatbikat

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının Belarus’ta gerçekleştirmekte oldukları ortak tatbikatın Ukrayna ya da başka bir taraf için tehdit oluşturmadığını kaydetti.Ukrayna’nın doğusunda gerilimin artmasına ilişkin Rusya lideri, "Tam olarak şu anda Donbass’taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz" dedi.Putin, Ukrayna’nın doğusundaki krizi sonlandırma çabalarında ilerleme sağlanmadığını ve siyasi danışmanlar düzeyinde sürdürülen temasların bir sonuç vermediğini kaydederek, "Kiev’in yapması gereken sadece, Donbass temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

rusya

belarus

ukrayna

donbass

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vladimir putin, rusya, belarus, ukrayna, donbass, aleksandr lukaşenko, tatbikat