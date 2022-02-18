https://tr.sputniknews.com/20220218/putin-ile-lukasenko-kremlinde-bir-araya-geldi-1053998007.html
Putin ile Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi
Putin ile Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:33+0300
2022-02-18T15:33+0300
2022-02-18T15:33+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
birlik devleti anlaşması
görüşme
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Rusya lideri Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Kremlin'de ikili görüşme gerçekleştirdi.Putin, görüşme sırasında “Sizle düzenli olarak temas halindeyiz, ancak bu yıl yüz yüze ilk kez görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.Konuşacakları birçok konu olduğunu belirten Putin, geçen yılın ikili ilişkiler için çok verimli geçtiğini, iki ülkenin Birlik Devleti konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.Putin, “Meslektaşlarımız sıkı çalıştı, iyi 28 program hazırlandı. Bu alanlarda uzun zamandır iyi bir gelişme var” dedi.Rusya lideri, iki ülke arasındaki ortak tatbikatlarda aktif bir aşamada olduklarını, yarın da askeri işbirliği bakımından önemli etkinliklerden birine katılacaklarını kaydetti.İkilinin bölgedeki durumu ve askeri işbirliğini ele alması bekleniyor.Bu arada liderlerin görüşmesi, Kremlin’de şömine önünde küçük bir sehpanın başında yapılıyor.Putin görüşme öncesinde Kovid-19 için PCR testi yaptırıp yaptırmadığını sorduktan sonra Lukaşenko’ya sarıldı.Diğer yandan görüşme Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/ukraynali-askeri-atase-rusya-belarus-birlik-kararliligi-2022-tatbikatini-ziyaret-etti--1053909335.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, birlik devleti anlaşması, görüşme
Putin ile Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin’de bir araya geldi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Kremlin'de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Putin, görüşme sırasında “Sizle düzenli olarak temas halindeyiz, ancak bu yıl yüz yüze ilk kez görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşacakları birçok konu olduğunu belirten Putin, geçen yılın ikili ilişkiler için çok verimli geçtiğini, iki ülkenin Birlik Devleti konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.
Putin, “Meslektaşlarımız sıkı çalıştı, iyi 28 program hazırlandı. Bu alanlarda uzun zamandır iyi bir gelişme var” dedi.
Rusya lideri, iki ülke arasındaki ortak tatbikatlarda aktif bir aşamada olduklarını, yarın da askeri işbirliği bakımından önemli etkinliklerden birine katılacaklarını kaydetti.
İkilinin bölgedeki durumu ve askeri işbirliğini ele alması bekleniyor.
Bu arada liderlerin görüşmesi, Kremlin’de şömine önünde küçük bir sehpanın başında yapılıyor.
Putin görüşme öncesinde Kovid-19 için PCR testi yaptırıp yaptırmadığını sorduktan sonra Lukaşenko’ya sarıldı.
Diğer yandan görüşme Avrupa’nın doğusundaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Son aylarda Batı, Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve bölgedeki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova ise bu iddiaları reddederek, bunların NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığını artırmak için kullanılan bahaneler olduğunu belirtiyor.