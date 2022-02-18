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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/putinden-donbass-talimati-rusya-acil-durumlar-bakan-vekili-cupriyan-rostova-gidiyor-1054009040.html
Putin'den 'Donbass' talimatı: Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Çupriyan Rostov'a gidiyor
Putin'den 'Donbass' talimatı: Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Çupriyan Rostov'a gidiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Vasiliy Çupriyan'a Donetsk ve Lugansk'tan gelecek... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T19:06+0300
2022-02-18T19:58+0300
vladimir putin
rusya
kremlin
sığınmacı
donbass
ukrayna krizi
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Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev'in Putin'i arayarak öngörülmedik büyük sığınmacı akını nedeniyle Rus liderden bölgeye acilen yardım sunulmasını talep ettiğini belirten Peskov, "Putin, Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan'la telefonda konuştu ve sığınmacıların yerleştirilmesi, tıbbi yardım da dahil sıcak yiyecek ve tüm ihtiyaçların temini için gerekli koşulları oluşturması için işleri yerine organize etmek üzere Rostov Bölgesi'ne uçması yönünde talimat verdi" dedi.'Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilecek'Peskov, Putin'in hükümete Donbass'taki bölgelerden gelen her bir sığınmacıya acilen 10 bin ruble tutarında ödeme yapılması talimatı verdiğini de aktardı.Rusya Hükümet Sözcülüğü, Devlet Başkanı Putin'in talimatı üzerine sığınmacılara tek seferlik ödeme yapılacağını ve ödemelerin finansmanının Rusya Rezerv Fonu'ndan sağlanacağını açıkladı.Rostov'da operasyon merkezi çalışmalarına başladıRusya Devlet Duması BDT Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatskiy, Donetsk ve Lugansk'tan gelen sığınmacılarla çalışmaların yürütülmesi için Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev'in talimatıyla Rostov'da operasyon merkezi kurulduğunu belirtti.Şu anda bir sorun bulunmadığını söyleyen Vodolatskiy, çok sayıda insanın aynı anda gelmesi halinde, sınırdan geçişleri hızlandırmak için federal hükümet makamlarının yardımına ihtiyaç olacağını, ek barınma yerlerinin planlanması gerekeceğini kaydetti.
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vladimir putin, rusya, kremlin, sığınmacı, donbass

Putin'den 'Donbass' talimatı: Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Çupriyan Rostov'a gidiyor

19:06 18.02.2022 (güncellendi: 19:58 18.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Puti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Vasiliy Çupriyan'a Donetsk ve Lugansk'tan gelecek sığınmacıların kabulü için Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'ne gitme talimatı verdiğini açıkladı.
Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev'in Putin'i arayarak öngörülmedik büyük sığınmacı akını nedeniyle Rus liderden bölgeye acilen yardım sunulmasını talep ettiğini belirten Peskov, "Putin, Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan'la telefonda konuştu ve sığınmacıların yerleştirilmesi, tıbbi yardım da dahil sıcak yiyecek ve tüm ihtiyaçların temini için gerekli koşulları oluşturması için işleri yerine organize etmek üzere Rostov Bölgesi'ne uçması yönünde talimat verdi" dedi.

'Donbass'tan gelen her sığınmacıya 10 bin ruble verilecek'

Peskov, Putin'in hükümete Donbass'taki bölgelerden gelen her bir sığınmacıya acilen 10 bin ruble tutarında ödeme yapılması talimatı verdiğini de aktardı.
Rusya Hükümet Sözcülüğü, Devlet Başkanı Putin'in talimatı üzerine sığınmacılara tek seferlik ödeme yapılacağını ve ödemelerin finansmanının Rusya Rezerv Fonu'ndan sağlanacağını açıkladı.

Rostov'da operasyon merkezi çalışmalarına başladı

Rusya Devlet Duması BDT Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Vodolatskiy, Donetsk ve Lugansk'tan gelen sığınmacılarla çalışmaların yürütülmesi için Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev'in talimatıyla Rostov'da operasyon merkezi kurulduğunu belirtti.
Şu anda bir sorun bulunmadığını söyleyen Vodolatskiy, çok sayıda insanın aynı anda gelmesi halinde, sınırdan geçişleri hızlandırmak için federal hükümet makamlarının yardımına ihtiyaç olacağını, ek barınma yerlerinin planlanması gerekeceğini kaydetti.
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