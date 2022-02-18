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Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti
Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
rasim ozan kütahyalı
tarkan
geççek
şarkı
nagehan alçı
paylaşım
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tepki
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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Tarkan'ın klibi ve sözleri ile sosyal medyada tartışılan 'Geççek' şarkısına ilişkin olarak, ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti'' değerlendirmesini yaptı.Kütahyalı, Twitter hesabından Nagehan Alçı'nın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ''Son 2 senedir iktidar medyası, Tarkan’ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan’ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir''ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/nagehan-alci--tarkan-bilmeden-recep-tayyip-erdogana-faydali-olacak-bir-is-yapmis-1053989354.html
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rasim ozan kütahyalı, tarkan, geççek, şarkı, nagehan alçı, paylaşım, twitter , tepki

Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti

13:33 18.02.2022 (güncellendi: 13:34 18.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterRasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir'' dedi.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Tarkan'ın klibi ve sözleri ile sosyal medyada tartışılan 'Geççek' şarkısına ilişkin olarak, ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti'' değerlendirmesini yaptı.
Kütahyalı, Twitter hesabından Nagehan Alçı'nın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ''Son 2 senedir iktidar medyası, Tarkan’ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan’ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir''ifadesini kullandı.
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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