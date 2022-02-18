https://tr.sputniknews.com/20220218/rasim-ozan-kutahyali-tarkan-rejime-dehset-hizmet-etti-1053990996.html
Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti
Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:33+0300
2022-02-18T13:33+0300
2022-02-18T13:34+0300
yaşam
rasim ozan kütahyalı
tarkan
geççek
şarkı
nagehan alçı
paylaşım
twitter
tepki
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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Tarkan'ın klibi ve sözleri ile sosyal medyada tartışılan 'Geççek' şarkısına ilişkin olarak, ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti'' değerlendirmesini yaptı.Kütahyalı, Twitter hesabından Nagehan Alçı'nın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ''Son 2 senedir iktidar medyası, Tarkan’ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan’ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir''ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/nagehan-alci--tarkan-bilmeden-recep-tayyip-erdogana-faydali-olacak-bir-is-yapmis-1053989354.html
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rasim ozan kütahyalı, tarkan, geççek, şarkı, nagehan alçı, paylaşım, twitter , tepki
Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti
13:33 18.02.2022 (güncellendi: 13:34 18.02.2022) Abone ol
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir'' dedi.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Tarkan'ın klibi ve sözleri ile sosyal medyada tartışılan 'Geççek' şarkısına ilişkin olarak, ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti'' değerlendirmesini yaptı.
Kütahyalı, Twitter hesabından Nagehan Alçı'nın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ''Son 2 senedir iktidar medyası, Tarkan’ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan’ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir''ifadesini kullandı.