https://tr.sputniknews.com/20220218/rasim-ozan-kutahyali-tarkan-rejime-dehset-hizmet-etti-1053990996.html

Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti

Rasim Ozan Kütahyalı: Tarkan rejime dehşet hizmet etti

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:33+0300

2022-02-18T13:33+0300

2022-02-18T13:34+0300

yaşam

rasim ozan kütahyalı

tarkan

geççek

şarkı

nagehan alçı

paylaşım

twitter

tepki

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Tarkan'ın klibi ve sözleri ile sosyal medyada tartışılan 'Geççek' şarkısına ilişkin olarak, ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti'' değerlendirmesini yaptı.Kütahyalı, Twitter hesabından Nagehan Alçı'nın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ''Son 2 senedir iktidar medyası, Tarkan’ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan’ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir''ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/nagehan-alci--tarkan-bilmeden-recep-tayyip-erdogana-faydali-olacak-bir-is-yapmis-1053989354.html

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rasim ozan kütahyalı, tarkan, geççek, şarkı, nagehan alçı, paylaşım, twitter , tepki