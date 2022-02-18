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https://tr.sputniknews.com/20220218/resmi-gazetede-yayimlandi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atama-1053970561.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama
c 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:18+0300
2022-02-18T00:21+0300
resmi gazete
türkiye
basın ilan kurumu genel müdürlüğü
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi:Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5.inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
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resmi gazete, basın ilan kurumu genel müdürlüğü, recep tayyip erdoğan

Resmi Gazete'de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama

00:18 18.02.2022 (güncellendi: 00:21 18.02.2022)
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi:
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5.inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
1.
Fecir ALPTEKİN
2.
Saadet ORUÇ
3.
Mehmet AKARCA
4.
Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ
5.
Osman KÖSE
6.
Ahmet ARSLAN
7.
Ebubekir ŞAHİN
8.
Edibe SÖZEN
9.
Mehmet Emin BABACAN
10.
İsmail ÇAĞLAR
11.
Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI
12.
Zakir AVŞAR
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