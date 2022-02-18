https://tr.sputniknews.com/20220218/resmi-gazetede-yayimlandi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atama-1053970561.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama
c 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T00:18+0300
2022-02-18T00:18+0300
2022-02-18T00:21+0300
resmi gazete
türkiye
basın ilan kurumu genel müdürlüğü
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi:Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5.inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, basın ilan kurumu genel müdürlüğü, recep tayyip erdoğan
Resmi Gazete'de yayımlandı: Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama
00:18 18.02.2022 (güncellendi: 00:21 18.02.2022) Abone ol
c
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi:
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5.inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.
4. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ
11. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI