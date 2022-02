https://tr.sputniknews.com/20220218/rizede-sel-ve-heyelan-riskli-yapilar-yikilamiyor-1053981708.html

Rize’de sel ve heyelan riskli yapılar yıkılamıyor

Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında, 'acil ve öncelikli... 18.02.2022

Türkiye'nin afet risk haritasını çıkaran AFAD, geçen yıl 107 sel, su baskını, 39 heyelan yaşandığını kayıt altına aldı. Buna göre geçen yıl en çok heyelan olayı Batı ve Doğu Karadeniz'de görüldü. Türkiye’nin yıllık metrekareye ortalama 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize’de geçen yıl 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel ve heyelanlarda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu, alt ve üst yapıda yaklaşık 250 milyon TL’lik hasar meydana geldi.665 riskli yapıdan sadece 17'si yıkıldıKaradeniz Bölgesi’nde şiddetli yağışların yol açtığı can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında, Rize’de risk taşıyan 'acil ve öncelikli boşaltılması' gereken 665 yapıdan 17’sinin yıkımı gerçekleştirildi.Kalanlar ise sahiplerinin köy ve mahallelerinden ayrılmak istememesi, yapılarının ‘sağlam’ olduğunu iddia etmesiyle yıkılamayınca, itirazlar üzerine yapılarla ilgili yeniden teknik inceleme başlatıldı.'Riskli yapılar acilen yıkılmalı'Eski Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı, bahar ayları ile birlikte kar suyunun erimesi, yağış düzensizlikleri ve aşırı yağışlarla beraber sel ve taşkınlarla karşılaşılabileceğini belirtti.Çok riskli alanlar olan dere yataklarındaki yapıların acilen yıkılması gerektiğini kaydeden Yazıcı, “Bu işlerin hepsinin ekonomik şartlar, şehrimizin şartları göz önüne alınarak bir plan dahilinde yapıldığını düşünüyorum.Bir an önce buradaki arkadaşları uygun yerlere yerleştirip, yerlerini rehabilite edip veya yıkıp, bir an önce taşınmaları gerekmektedir. Bunu yapmazsak aynı sıkıntıyı yine konuşacağız ve olumsuz sonuçları hep beraber seyredeceğiz” dedi.'Her yeri imara açmayacağız'Derenin her 40 yılda bir yatağını arayacağı ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:'Binamızın yıkılmasını istemiyoruz'Rize’de, 14 Temmuz 2021’deki heyelandan son anda kaçarak kurtuldukları anlar güvenlik kamerasına yansıyan Metin Karali de Ballıdere köyündeki 3 katlı binasının yıkımına karşı çıkanlar arasında yer alıyor.Karali, “Burada arazi problemi var. Ev yapacak bizim uygun bir arazimiz yok.Zaten arazi kısıtlı olduğu için akrabalarımız da komşularımız da yer vermek istemedi. Bize şehirden ev verileceğini söylediler, ancak biz şehirden ev istemiyoruz. Bu evimizin yıkılması halinde köyümüzle bütün bağlantımız kopacak. Şehirdeki ev, köydeki evin yerini tutar mı? Köyümüzle bağımız olsun diye ben ve kardeşlerim elimize geçen parayla bu binayı yaptık. Şimdi bu binanın yıkılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

