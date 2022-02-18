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'Rus ordusu, Suriye'de Lancet kamikaze İHA'larını kullandı'
'Rus ordusu, Suriye'de Lancet kamikaze İHA'larını kullandı'
Rusya ordusunun, Suriye'de yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sırasında geliştirilmiş Lancet kamikaze İHA'larını kullandığı belirtildi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T14:25+0300
2022-02-18T14:26+0300
kamikaze insansız hava aracı (iha)
savunma
rusya
suriye
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Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Testler kapsamında, Lancet-3 gezici mühimmatının yeni versiyonu, Rus askeri birlikleri tarafından Suriye'deki teröristlerin mevzilerine karşı birkaç kez kullanıldı" dedi."Kamikaze İHA'nın derinlemesine modernize edilmiş versiyonu 'güncellenmiş bir aerodinamik' kazandı ve şimdi iki simetrik X-biçimli kanat yerine kuyruk bölümünde büyük bir X-biçimli kanata ve X-biçimli stabilizatöre sahip" diye devam eden kaynak, yeni versiyonun uçuş süresinin ve menzilinin daha fazla olduğunun ve gücü artırılmış bir savaş başlığı taşıyabildiğinin altını çizdi.Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları üç kilogram kadar savaş başlığı taşıyabiliyor ve havada 30 dakika kalabiliyor.Lancet İHA’ları sade, güvenilir ve etkili olması nedeniyle ‘uçan Kalaşnikof’ olarak da adlandırılıyor. Suriye'de Rus Özel Harekat Kuvvetleri bu saldırı İHA’larını birkaç yıldır kullanıyor.Bu İHA’lar hedefe saldırırken tamamen imha oluyor ve iniş yöntemleri gereği içindeki savaş başlığının patlaması tehlikesi nedeniyle üsse geri dönme fonksiyonuna sahip değil.
https://tr.sputniknews.com/20211102/rusya-sinirlarin-korunmasi-icin-kamikaze-iha-gelistirmeyi-planliyor-1050414160.html
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kamikaze insansız hava aracı (iha), rusya, suriye

'Rus ordusu, Suriye'de Lancet kamikaze İHA'larını kullandı'

14:25 18.02.2022 (güncellendi: 14:26 18.02.2022)
© SputnikRusya'nın Orion İHA’sı
Rusya'nın Orion İHA’sı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik
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Rusya ordusunun, Suriye'de yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sırasında geliştirilmiş Lancet kamikaze İHA'larını kullandığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Testler kapsamında, Lancet-3 gezici mühimmatının yeni versiyonu, Rus askeri birlikleri tarafından Suriye'deki teröristlerin mevzilerine karşı birkaç kez kullanıldı" dedi.

"Kamikaze İHA'nın derinlemesine modernize edilmiş versiyonu 'güncellenmiş bir aerodinamik' kazandı ve şimdi iki simetrik X-biçimli kanat yerine kuyruk bölümünde büyük bir X-biçimli kanata ve X-biçimli stabilizatöre sahip" diye devam eden kaynak, yeni versiyonun uçuş süresinin ve menzilinin daha fazla olduğunun ve gücü artırılmış bir savaş başlığı taşıyabildiğinin altını çizdi.
Kalaşnikof şirketine bağlı ZALA AERO şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları üç kilogram kadar savaş başlığı taşıyabiliyor ve havada 30 dakika kalabiliyor.

Lancet İHA’ları sade, güvenilir ve etkili olması nedeniyle ‘uçan Kalaşnikof’ olarak da adlandırılıyor. Suriye'de Rus Özel Harekat Kuvvetleri bu saldırı İHA’larını birkaç yıldır kullanıyor.

Bu İHA’lar hedefe saldırırken tamamen imha oluyor ve iniş yöntemleri gereği içindeki savaş başlığının patlaması tehlikesi nedeniyle üsse geri dönme fonksiyonuna sahip değil.
Rus İHA'sı, Rusya, İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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'Rusya sınırların korunması için kamikaze İHA geliştirmeyi planlıyor’
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