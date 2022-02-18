https://tr.sputniknews.com/20220218/rus-ordusundan-sibiryada-s-300-favorit-hava-savunma-sistemleriyle-tatbikat-1054008591.html
Rus ordusundan Sibirya'da S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat
Rus ordusundan Sibirya'da S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat
Rusya'nın Merkezi Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma birliklerinin Sibirya’nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T18:55+0300
2022-02-18T18:55+0300
2022-02-18T18:58+0300
s-300
tatbikat
savunma
rus ordusu
sibirya
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Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma birlikleri, tespit ettikleri simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8-11 kilometre yükseklikte imha etti.Açıklamada, “Merkezi Askeri Bölge’ye bağlı hava savunma kuvvetlerinin tatbikatında, tespit ve hedef belirleme cihazları, mobil komuta noktaları, radar istasyonları ve S-300 Favorit uçaksavar füze sistemleri fırlatma rampalarından oluşan yaklaşık 100 askeri teçhizatın yanı sıra 300'den fazla askeri personel görev aldı” denildi.Açıklamada ayrıca, tatbikat senaryosuna göre hava savunma birliklerinin eğitim ve muharebe görevi sırasında, keşif ve saldırı sistemlerinin faaliyetlerini gizleyen sinyal bozucuları tespit ettikleri belirtilerek, “Sibirya bölgesindeki büyük altyapı ve askeri tesisleri koruyan ‘S-300 Favorit’ hava savunma sistemi birlikleri, keşif ve tespiti yapılan simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8 ila 11 kilometre yükseklikte imha etti. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen tatbikatta radar istasyonları 600'den fazla hava aracını izledi” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/rusyadan-tacikistanda-saldiri-helikopterleri-ve-s-300le-tatbikat--1053810911.html
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s-300, tatbikat, rus ordusu, sibirya
Rus ordusundan Sibirya'da S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat
18:55 18.02.2022 (güncellendi: 18:58 18.02.2022) Abone ol
Rusya'nın Merkezi Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma birliklerinin Sibirya’nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.
Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma birlikleri, tespit ettikleri simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8-11 kilometre yükseklikte imha etti.
Açıklamada, “Merkezi Askeri Bölge’ye bağlı hava savunma kuvvetlerinin tatbikatında, tespit ve hedef belirleme cihazları, mobil komuta noktaları, radar istasyonları ve S-300 Favorit uçaksavar füze sistemleri fırlatma rampalarından oluşan yaklaşık 100 askeri teçhizatın yanı sıra 300'den fazla askeri personel görev aldı” denildi.
Açıklamada ayrıca, tatbikat senaryosuna göre hava savunma birliklerinin eğitim ve muharebe görevi sırasında, keşif ve saldırı sistemlerinin faaliyetlerini gizleyen sinyal bozucuları tespit ettikleri belirtilerek, “Sibirya bölgesindeki büyük altyapı ve askeri tesisleri koruyan ‘S-300 Favorit’ hava savunma sistemi birlikleri, keşif ve tespiti yapılan simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8 ila 11 kilometre yükseklikte imha etti. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen tatbikatta radar istasyonları 600'den fazla hava aracını izledi” ifadeleri kullanıldı.