https://tr.sputniknews.com/20220218/rus-ordusundan-sibiryada-s-300-favorit-hava-savunma-sistemleriyle-tatbikat-1054008591.html

Rus ordusundan Sibirya'da S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat

Rus ordusundan Sibirya'da S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat

Rusya'nın Merkezi Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma birliklerinin Sibirya’nın Krasnoyarsk Bölgesi'nde S-300 Favorit hava savunma sistemleriyle tatbikat... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T18:55+0300

2022-02-18T18:55+0300

2022-02-18T18:58+0300

s-300

tatbikat

savunma

rus ordusu

sibirya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053811057_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_a0bd1ce0abbb34c31971d2236977bbca.jpg

Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma birlikleri, tespit ettikleri simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8-11 kilometre yükseklikte imha etti.Açıklamada, “Merkezi Askeri Bölge’ye bağlı hava savunma kuvvetlerinin tatbikatında, tespit ve hedef belirleme cihazları, mobil komuta noktaları, radar istasyonları ve S-300 Favorit uçaksavar füze sistemleri fırlatma rampalarından oluşan yaklaşık 100 askeri teçhizatın yanı sıra 300'den fazla askeri personel görev aldı” denildi.Açıklamada ayrıca, tatbikat senaryosuna göre hava savunma birliklerinin eğitim ve muharebe görevi sırasında, keşif ve saldırı sistemlerinin faaliyetlerini gizleyen sinyal bozucuları tespit ettikleri belirtilerek, “Sibirya bölgesindeki büyük altyapı ve askeri tesisleri koruyan ‘S-300 Favorit’ hava savunma sistemi birlikleri, keşif ve tespiti yapılan simüle edilmiş yaklaşık 50 düşman uçağını 8 ila 11 kilometre yükseklikte imha etti. Zorlu hava koşullarında gerçekleşen tatbikatta radar istasyonları 600'den fazla hava aracını izledi” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/rusyadan-tacikistanda-saldiri-helikopterleri-ve-s-300le-tatbikat--1053810911.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

s-300, tatbikat, rus ordusu, sibirya