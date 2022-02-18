https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-disisleri-rusyayi-ukraynadaki-ihtilafa-taraf-yapma-girisimleri-kabul-edilemez-1053974948.html

Rusya Dışişleri: Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafa taraf yapma girişimleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri: Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafa taraf yapma girişimleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T05:52+0300

2022-02-18T05:52+0300

2022-02-18T05:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey verşinin

rusya dışişleri bakanlığı

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Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunun ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya taraf yapma girişimlerinin hiçbir dayanağının olmadığını ve savunulamayacağını söyledi.Verşinin, “Ukrayna tarafı, koordinasyon mekanizması çerçevesinde Donbass ile doğrudan etkileşimin tamamen reddedilmesi yönünde bir yol izleyerek, ateşkes ihlalleri vakalarına etkili bir tepki verilmesine izin vermeyen çeşitli seçenekler sunuyor. Sorumluluğu Rusya'ya yükleme, Rusya'yı çatışmanın tarafı yapma girişimlerinin hiçbir dayanağı yoktur ve savunulamaz” dedi.Verşinin, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı meslektaşlarına kendilerini garip duruma düşürmemeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığına ilişkin asılsız suçlamalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunarak şunları ifade etti:

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rusya, ukrayna, sergey verşinin, rusya dışişleri bakanlığı