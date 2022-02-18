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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-disisleri-rusyayi-ukraynadaki-ihtilafa-taraf-yapma-girisimleri-kabul-edilemez-1053974948.html
Rusya Dışişleri: Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafa taraf yapma girişimleri kabul edilemez
Rusya Dışişleri: Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafa taraf yapma girişimleri kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T05:52+0300
2022-02-18T05:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey verşinin
rusya dışişleri bakanlığı
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Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunun ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya taraf yapma girişimlerinin hiçbir dayanağının olmadığını ve savunulamayacağını söyledi.Verşinin, “Ukrayna tarafı, koordinasyon mekanizması çerçevesinde Donbass ile doğrudan etkileşimin tamamen reddedilmesi yönünde bir yol izleyerek, ateşkes ihlalleri vakalarına etkili bir tepki verilmesine izin vermeyen çeşitli seçenekler sunuyor. Sorumluluğu Rusya'ya yükleme, Rusya'yı çatışmanın tarafı yapma girişimlerinin hiçbir dayanağı yoktur ve savunulamaz” dedi.Verşinin, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı meslektaşlarına kendilerini garip duruma düşürmemeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığına ilişkin asılsız suçlamalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunarak şunları ifade etti:
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rusya, ukrayna, sergey verşinin, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafa taraf yapma girişimleri kabul edilemez

05:52 18.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki ihtilafın bir tarafı olarak gösterme girişimlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunun ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'yı Ukrayna'daki çatışmaya taraf yapma girişimlerinin hiçbir dayanağının olmadığını ve savunulamayacağını söyledi.
Verşinin, “Ukrayna tarafı, koordinasyon mekanizması çerçevesinde Donbass ile doğrudan etkileşimin tamamen reddedilmesi yönünde bir yol izleyerek, ateşkes ihlalleri vakalarına etkili bir tepki verilmesine izin vermeyen çeşitli seçenekler sunuyor. Sorumluluğu Rusya'ya yükleme, Rusya'yı çatışmanın tarafı yapma girişimlerinin hiçbir dayanağı yoktur ve savunulamaz” dedi.
Verşinin, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Batılı meslektaşlarına kendilerini garip duruma düşürmemeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığına ilişkin asılsız suçlamalarından vazgeçmeleri çağrısında bulunarak şunları ifade etti:

“Batılı ülkelerin temsilcilerinin, bugünkü toplantımızı televizyon kameralarını memnun etmek adına agresif sözlü egzersizler platformuna dönüştürme ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığı yönündeki temelsiz suçlamalarını buraya taşıma çabalarından uzak duracaklarını umuyorum. ABD’nin çağrısıyla toplanan 31 Ocak'taki Güvenlik Konseyi toplantısında da dahil olmak üzere, bu konuda yeterince spekülasyon yapıldını sanıyorum. Gereken her şeyi uzun zaman önce açıkladık ve izah ettik. Daha önce açıklanan sözde ‘işgal tarihi’ geride kaldı, kendinizi garip duruma düşürmeye gerek yok."

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