https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-ordusu-putin-yonetiminde-nukleer-ucleme-tatbikati-yapacak-1053989777.html

Rusya ordusu, Putin yönetiminde 'nükleer üçleme' tatbikatı yapacak

Rusya ordusu, Putin yönetiminde 'nükleer üçleme' tatbikatı yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik çevreleme güçlerinin, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetiminde, 'nükleer üçleme' araçlarının görev alacağı... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:15+0300

2022-02-18T13:15+0300

2022-02-18T13:34+0300

savunma

rusya

vladimir putin

ordu

tatbikat

nükleer üçleme

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Şubat'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Vladimir Putin'in yönetiminde, stratejik çevreleme güçlerinin planlı tatbikatı yapılacak, tatbikat sırasında balistik ve kruz füzeleriyle atışlar gerçekleştirilecek" dendi. Bakanlık, tatbikata Hava-Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filolarının katılacağını belirtti. Bakanlık, "Stratejik çevreleme kuvvetlerinin tatbikatı, askeri komuta-kontrol birimlerinin, füze fırlatma birliklerinin, savaş gemileri mürettebatının ve stratejik füze bombardıman uçaklarının görevlerini yerine getirmeye hazır olup olmadığının yanı sıra stratejik nükleer ve nükleer dışı kuvvetlerin güvenilirliğini denetlemek için önceden planlanmıştır" ifadelerini kullandı.'Nükleer üçleme', bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. 'Nükleer üçleme' kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor. Yarınki geniş kapsamlı nükleer tatbikat, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor. Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor. Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.

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rusya, vladimir putin, ordu, tatbikat, nükleer üçleme