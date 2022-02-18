Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-ukrayna-ordusunun-donbassa-saldirilariyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1054017487.html
Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı
Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı askerlerin, Donbass’ta bir kadının yaralanmasına ve altyapı tesislerinde hasarın meydana gelmesine yol açan saldırılarıyla... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:17+0300
2022-02-19T01:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054009942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47b6de9228e3649d2351fb1697f3187f.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi, Donbass’taki silahlı çatışmada, Rusya’nın imzaladığı uluslararası anlaşmayla yasaklı araç ve yöntemlerin kullanılması ile ilgili maddeden soruşturma dosyasını açtı.Komite, Donbass’taki sivillere yönelik yasaklı araç ve yöntemleri kullanan şahısları tespit etmeye ve suçlarına ilişkin kanıtları toplamaya çalışıyor.Açıklamada, 17 Şubat günü, Staromihaylovka köyüne açılan ateş sonucu bir kadının yaralandığı ifade edildi. Ayrıca Nikolayevka köyü ile Donetsk şehrinin Donetsk ve Petrovsk ilçelerindeki en az 12 binanın, doğalgaz boru hattının ve elektrik hatlarının zarar gördüğü, saldırı sırasında sivillerin binaların bodrum katında gizlenmek zorunda kaldığı belirtildi.Ukraynalı askerlerin yerleşim yerlerine ateş açarak Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşayan ve silahlı çatışmalara katılmayan sınırsız sayıda sivili öldürmeyi veya yaralamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, Ukrayna’nın güneydoğusunda silah kullanımının durdurulmasına ilişkin Protokolü ve ek Muhtırayı, Savaş Sırasında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi ile bu sözleşmenin 2 No’lu Ek Protokol’ünü ihlal etti” ifadesine yer verildi.
rusya
ukrayna
donetsk
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054009942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_528bd856f66226f93755fb3b2c5bbdd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donetsk, donbass

Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı

20:17 18.02.2022 (güncellendi: 01:41 19.02.2022)
© AFP 2022 / ALEKSEY FILIPPOVLugasnk
Lugasnk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / ALEKSEY FILIPPOV
Abone olGoogle news
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı askerlerin, Donbass’ta bir kadının yaralanmasına ve altyapı tesislerinde hasarın meydana gelmesine yol açan saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Donbass’taki silahlı çatışmada, Rusya’nın imzaladığı uluslararası anlaşmayla yasaklı araç ve yöntemlerin kullanılması ile ilgili maddeden soruşturma dosyasını açtı.
Komite, Donbass’taki sivillere yönelik yasaklı araç ve yöntemleri kullanan şahısları tespit etmeye ve suçlarına ilişkin kanıtları toplamaya çalışıyor.
Açıklamada, 17 Şubat günü, Staromihaylovka köyüne açılan ateş sonucu bir kadının yaralandığı ifade edildi. Ayrıca Nikolayevka köyü ile Donetsk şehrinin Donetsk ve Petrovsk ilçelerindeki en az 12 binanın, doğalgaz boru hattının ve elektrik hatlarının zarar gördüğü, saldırı sırasında sivillerin binaların bodrum katında gizlenmek zorunda kaldığı belirtildi.
Ukraynalı askerlerin yerleşim yerlerine ateş açarak Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşayan ve silahlı çatışmalara katılmayan sınırsız sayıda sivili öldürmeyi veya yaralamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, Ukrayna’nın güneydoğusunda silah kullanımının durdurulmasına ilişkin Protokolü ve ek Muhtırayı, Savaş Sırasında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi ile bu sözleşmenin 2 No’lu Ek Protokol’ünü ihlal etti” ifadesine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала