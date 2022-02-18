https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-ukrayna-ordusunun-donbassa-saldirilariyla-ilgili-sorusturma-baslatti-1054017487.html

Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı

Rusya, Ukrayna ordusunun Donbass’a saldırılarıyla ilgili soruşturma başlattı

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı askerlerin, Donbass’ta bir kadının yaralanmasına ve altyapı tesislerinde hasarın meydana gelmesine yol açan saldırılarıyla... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T20:17+0300

2022-02-18T20:17+0300

2022-02-19T01:41+0300

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Rusya Soruşturma Komitesi, Donbass’taki silahlı çatışmada, Rusya’nın imzaladığı uluslararası anlaşmayla yasaklı araç ve yöntemlerin kullanılması ile ilgili maddeden soruşturma dosyasını açtı.Komite, Donbass’taki sivillere yönelik yasaklı araç ve yöntemleri kullanan şahısları tespit etmeye ve suçlarına ilişkin kanıtları toplamaya çalışıyor.Açıklamada, 17 Şubat günü, Staromihaylovka köyüne açılan ateş sonucu bir kadının yaralandığı ifade edildi. Ayrıca Nikolayevka köyü ile Donetsk şehrinin Donetsk ve Petrovsk ilçelerindeki en az 12 binanın, doğalgaz boru hattının ve elektrik hatlarının zarar gördüğü, saldırı sırasında sivillerin binaların bodrum katında gizlenmek zorunda kaldığı belirtildi.Ukraynalı askerlerin yerleşim yerlerine ateş açarak Ukrayna’nın güneydoğusunda yaşayan ve silahlı çatışmalara katılmayan sınırsız sayıda sivili öldürmeyi veya yaralamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, “Ukrayna kolluk kuvvetleri, Ukrayna’nın güneydoğusunda silah kullanımının durdurulmasına ilişkin Protokolü ve ek Muhtırayı, Savaş Sırasında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi ile bu sözleşmenin 2 No’lu Ek Protokol’ünü ihlal etti” ifadesine yer verildi.

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