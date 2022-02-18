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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusyanin-kirimda-konuslu-bombardiman-ucaklari-tatbikat-icin-yarimadadan-ayrildi--1053997748.html
Rusya’nın Kırım’da konuşlu bombardıman uçakları tatbikat için yarımadadan ayrıldı
Rusya’nın Kırım’da konuşlu bombardıman uçakları tatbikat için yarımadadan ayrıldı
Rusya’nın Kırım’da konuşlu olan 10 Su-24 bombardıman uçağının bir tatbikat için yarımadadan ayrılıp ülkenin Krasnodarsk ve Rostov bölgelerindeki hava üslerine... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:32+0300
2022-02-18T15:35+0300
kırım
rusya
birlik
tatbikat
ukrayna krizi
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Rusya’nın güney askeri bölgesinin yetkilileri, “10 Su-24 bombardıman uçağı tatbikat sırasında Kırım’dan Rostov ve Krasnodarsk bölgelerine konuşlandırıldı” açıklamasını yaptı. Rusya’nın gerçekleştirdiği bu tatbikatlar, ülkenin Batı ile ilişkilerinin Ukrayna yüzünden çok gergin olduğu bir dönemde gerçekleştiriliyor. Batı ülkeleri, tatbikat için güçlerinin Ukrayna yakınlarına konuşlandırmış olmasını, ‘Rusya’nın komşusu Ukrayna’yı işgale hazırlandığı’ şeklinde yorumluyor. Rusya, bu iddiaları defalarca reddetti. Tatbikatların sona erdiği bölgelerdeki güçler kışlalarına geri dönmeye devam ediyor Bu sırada, tatbikatların tamamlandığı bölgelerdeki güçler, daimi konuşlanma yerlerine dönmeyi sürdürüyor. Kırım’daki bir grup mekanize piyade gücünün daha tatbikatın sona ermesi ardından buradan ayrılıp daimi konuşlanma yerlerinin bulunduğu Dağıstan ve Çeçenistan’a döndüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, kışlalarına dönmek üzere tatbikat noktalarından ayrılan güçlerin videolarını yayınlıyor. Söz konusu güçlerin, daimi konuşlanma noktalarına geri dönmeye başlamaları, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin pek çok bölgesinde süren tatbikatların bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmınınsa yakında sona ereceğini belirtmesini izliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/tatbikattan-donen-rus-birliklerin-askeri-techizati-kirim-koprusunden-gecti---1053898858.html
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kırım, rusya, birlik, tatbikat

Rusya’nın Kırım’da konuşlu bombardıman uçakları tatbikat için yarımadadan ayrıldı

15:32 18.02.2022 (güncellendi: 15:35 18.02.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girSu-24
Su-24 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya’nın Kırım’da konuşlu olan 10 Su-24 bombardıman uçağının bir tatbikat için yarımadadan ayrılıp ülkenin Krasnodarsk ve Rostov bölgelerindeki hava üslerine yerleştirildikleri belirtildi.
Rusya’nın güney askeri bölgesinin yetkilileri, “10 Su-24 bombardıman uçağı tatbikat sırasında Kırım’dan Rostov ve Krasnodarsk bölgelerine konuşlandırıldı” açıklamasını yaptı.
Rusya’nın gerçekleştirdiği bu tatbikatlar, ülkenin Batı ile ilişkilerinin Ukrayna yüzünden çok gergin olduğu bir dönemde gerçekleştiriliyor. Batı ülkeleri, tatbikat için güçlerinin Ukrayna yakınlarına konuşlandırmış olmasını, ‘Rusya’nın komşusu Ukrayna’yı işgale hazırlandığı’ şeklinde yorumluyor. Rusya, bu iddiaları defalarca reddetti.

Tatbikatların sona erdiği bölgelerdeki güçler kışlalarına geri dönmeye devam ediyor

Bu sırada, tatbikatların tamamlandığı bölgelerdeki güçler, daimi konuşlanma yerlerine dönmeyi sürdürüyor. Kırım’daki bir grup mekanize piyade gücünün daha tatbikatın sona ermesi ardından buradan ayrılıp daimi konuşlanma yerlerinin bulunduğu Dağıstan ve Çeçenistan’a döndüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, kışlalarına dönmek üzere tatbikat noktalarından ayrılan güçlerin videolarını yayınlıyor.
Söz konusu güçlerin, daimi konuşlanma noktalarına geri dönmeye başlamaları, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin pek çok bölgesinde süren tatbikatların bir kısmının tamamlanmak üzere olduğunu, bir kısmınınsa yakında sona ereceğini belirtmesini izliyor.
Rusya- Tatbikat- Birliklerin geri çekilmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
Tatbikattan dönen Rus birliklerin askeri teçhizatı, Kırım Köprüsü'nden geçti
16 Şubat, 12:50
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