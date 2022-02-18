https://tr.sputniknews.com/20220218/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-militarist-oto-hipnozdan-vazgecin-1053974724.html

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye: Militarist ‘oto hipnozdan’ vazgeçin

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye: Militarist ‘oto hipnozdan’ vazgeçin

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı ‘istila’ edeceği iddialarını oto hipnoz olarak nitelendirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T05:27+0300

2022-02-18T05:27+0300

2022-02-18T05:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Büyükelçilik, bir süre önce CNN’e demecinde Moskova’yı Ukrayna krizi hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlayan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price’e, Facebook sayfasından yayınladığı açıklamayla yanıt verdi.Büyükelçilik açıklamasında, ABD’ye oto hipnozdan vazgeçmesi ve Ukrayna ile ilgili ‘militarist çılgınlığı’ körüklemeye son vermesi çağrısı yaptı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nı gazetecilerin ‘militarist çılgınlığını’ körüklememeye ve Ukrayna içi ihtilafın diplomatik çözümünün esas önemli konularına odaklanmaya çağırıyoruz” denildi.ABD'de döndürülen Rus karşıtı histeri çarkının Amerikalıların olaylara objektif olarak bakmasına izin vermediğine vurgu yapılan açıklamada, “Rus saldırısının kaçınılmazlığına ilişkin oto hipnoz devam ediyor. Öyle ki, Ned Price ile yapılan bir röportajda CNN, Kiev ile canlı bağlantı sırasında 16 Şubat sabahı olarak belirlediği ‘hayali istila’ için geri sayım başlattığı noktaya kadar geldi” ifadeleri kullanıldı.

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