https://tr.sputniknews.com/20220218/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-militarist-oto-hipnozdan-vazgecin-1053974724.html
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye: Militarist ‘oto hipnozdan’ vazgeçin
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye: Militarist ‘oto hipnozdan’ vazgeçin
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı ‘istila’ edeceği iddialarını oto hipnoz olarak nitelendirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T05:27+0300
2022-02-18T05:27+0300
2022-02-18T05:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Büyükelçilik, bir süre önce CNN’e demecinde Moskova’yı Ukrayna krizi hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlayan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price’e, Facebook sayfasından yayınladığı açıklamayla yanıt verdi.Büyükelçilik açıklamasında, ABD’ye oto hipnozdan vazgeçmesi ve Ukrayna ile ilgili ‘militarist çılgınlığı’ körüklemeye son vermesi çağrısı yaptı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nı gazetecilerin ‘militarist çılgınlığını’ körüklememeye ve Ukrayna içi ihtilafın diplomatik çözümünün esas önemli konularına odaklanmaya çağırıyoruz” denildi.ABD'de döndürülen Rus karşıtı histeri çarkının Amerikalıların olaylara objektif olarak bakmasına izin vermediğine vurgu yapılan açıklamada, “Rus saldırısının kaçınılmazlığına ilişkin oto hipnoz devam ediyor. Öyle ki, Ned Price ile yapılan bir röportajda CNN, Kiev ile canlı bağlantı sırasında 16 Şubat sabahı olarak belirlediği ‘hayali istila’ için geri sayım başlattığı noktaya kadar geldi” ifadeleri kullanıldı.
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye: Militarist ‘oto hipnozdan’ vazgeçin
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı ‘istila’ edeceği iddialarını oto hipnoz olarak nitelendirdi.
Büyükelçilik, bir süre önce CNN’e demecinde Moskova’yı Ukrayna krizi hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlayan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price’e, Facebook sayfasından yayınladığı açıklamayla yanıt verdi.
Büyükelçilik açıklamasında, ABD’ye oto hipnozdan vazgeçmesi ve Ukrayna ile ilgili ‘militarist çılgınlığı’ körüklemeye son vermesi çağrısı yaptı.
Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nı gazetecilerin ‘militarist çılgınlığını’ körüklememeye ve Ukrayna içi ihtilafın diplomatik çözümünün esas önemli konularına odaklanmaya çağırıyoruz” denildi.
ABD'de döndürülen Rus karşıtı histeri çarkının Amerikalıların olaylara objektif olarak bakmasına izin vermediğine vurgu yapılan açıklamada, “Rus saldırısının kaçınılmazlığına ilişkin oto hipnoz devam ediyor. Öyle ki, Ned Price ile yapılan bir röportajda CNN, Kiev ile canlı bağlantı sırasında 16 Şubat sabahı olarak belirlediği ‘hayali istila’ için geri sayım başlattığı noktaya kadar geldi” ifadeleri kullanıldı.