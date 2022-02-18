https://tr.sputniknews.com/20220218/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinde-yeni-gelisme-aranan-son-supheli-de-yakalandi-1054004660.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Aranan son şüpheli de yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Aranan son şüpheli de yakalandı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin aranan son kişi olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T17:34+0300

2022-02-18T17:34+0300

2022-02-18T17:36+0300

şafak mahmutyazıcıoğlu

türkiye

ece erken

cinayet

gözaltı

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Şafak MahmutyazıcıoğluOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yapılan çalışmalarda, Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı.Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkân sağladıkları tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aranan son şüpheli olan Duhan Güleş de gözaltına alınarak bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinde-iki-supheliden-biri-tutuklandi--1053724881.html

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şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken, cinayet, gözaltı