https://tr.sputniknews.com/20220218/samsunda-sahte-ickiden-zehirlendigi-one-surulen-kisi-hayatini-kaybetti-1053996904.html

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T15:13+0300

2022-02-18T15:13+0300

2022-02-18T15:13+0300

türkiye

sahte içki

samsun

türkiye

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Samsun'da, Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K., kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211230/manisada-tekel-bufesinde-su-siselerine-doldurulmus-sahte-icki-ele-gecirildi-1052241402.html

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sahte içki, samsun, türkiye