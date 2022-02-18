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Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:13+0300
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Samsun'da, Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K., kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211230/manisada-tekel-bufesinde-su-siselerine-doldurulmus-sahte-icki-ele-gecirildi-1052241402.html
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sahte içki, samsun, türkiye

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

15:13 18.02.2022
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'da, Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K., kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir tekel büfesine düzenlenen operasyonda pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
30 Aralık 2021, 00:35
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