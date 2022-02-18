https://tr.sputniknews.com/20220218/samsunda-sahte-ickiden-zehirlendigi-one-surulen-kisi-hayatini-kaybetti-1053996904.html
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T15:13+0300
2022-02-18T15:13+0300
2022-02-18T15:13+0300
türkiye
sahte içki
samsun
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
Samsun'da, Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K., kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211230/manisada-tekel-bufesinde-su-siselerine-doldurulmus-sahte-icki-ele-gecirildi-1052241402.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sahte içki, samsun, türkiye
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'da, Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K., kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.
İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.