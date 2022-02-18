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Şikayetçi olmuşlardı: Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e yeni tehdit
Şikayetçi olmuşlardı: Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e yeni tehdit
Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş isimli kişi, hakkında açılan iki davaya... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T08:57+0300
2022-02-18T08:57+0300
türkiye
kıvanç tatlıtuğ
başak dizer
tehdit
instagram
dava
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti rahatsız etmeyi sürdürdü. Altıntaş, çifti sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti. Tehditlerin boyutunu artıran Altıntaş bu kez Kıvanç ve eşine yönelik ölümlü tehditler savurmaya başladı.Instagram hesabından, Başak Tatlıtuğ'un hesabına çeşitli tarihlerde mesaj gönderen Altıntaş, 'Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım. Benim adım Sinan Altıntaş..Seni öldürmeden ölürsem dünya alem beni si..' şeklinde mesajlar gönderdi.Üçüncü davaBunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Tatlıtuğ çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sinan Altıntaş, üzerine atılı suçu kabul etti. Mesajları bilerek gönderdiğini söyledi. Savcılık, dosyaya uzlaştırmacı atadı.Tatlıtuğ çifti, Sinan'ı affetmedi. Sinan Altıntaş hakkında 'Tehdit ve Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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kıvanç tatlıtuğ, başak dizer , tehdit, instagram, dava

Şikayetçi olmuşlardı: Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e yeni tehdit

08:57 18.02.2022
© Fotoğraf : InstagramKıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer
Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş isimli kişi, hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdürdü. Altıntaş son olarak çifti, 'Seni asitle yakacağım, kocana şarjör boşaltacağım' diye tehdit etti.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti rahatsız etmeyi sürdürdü. Altıntaş, çifti sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.
Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti. Tehditlerin boyutunu artıran Altıntaş bu kez Kıvanç ve eşine yönelik ölümlü tehditler savurmaya başladı.
Instagram hesabından, Başak Tatlıtuğ'un hesabına çeşitli tarihlerde mesaj gönderen Altıntaş, 'Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım. Benim adım Sinan Altıntaş..Seni öldürmeden ölürsem dünya alem beni si..' şeklinde mesajlar gönderdi.

Üçüncü dava

Bunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Tatlıtuğ çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sinan Altıntaş, üzerine atılı suçu kabul etti. Mesajları bilerek gönderdiğini söyledi. Savcılık, dosyaya uzlaştırmacı atadı.
Tatlıtuğ çifti, Sinan'ı affetmedi. Sinan Altıntaş hakkında 'Tehdit ve Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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