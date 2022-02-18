https://tr.sputniknews.com/20220218/son-24-saatte-87-bin-411-yeni-vaka-tespit-edildi-264-kisi-hayatini-kaybetti-1054009894.html

Bakan Koca: Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı

Bakan Koca: Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T19:37+0300

2022-02-18T19:37+0300

2022-02-18T19:44+0300

koronavirüs

vaka

fahrettin koca

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Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" dedi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, fahrettin koca