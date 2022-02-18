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Bakan Koca: Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı
Bakan Koca: Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
vaka
fahrettin koca
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Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" dedi.
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vaka, fahrettin koca

Bakan Koca: Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı

19:37 18.02.2022 (güncellendi: 19:44 18.02.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı" dedi.
Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" dedi.
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