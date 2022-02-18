https://tr.sputniknews.com/20220218/suriyeli-nufus-icin-seyreltme-projesi-309-metruk-bina-yikildi-177-is-yeri-kapatildi-1053983099.html

Suriyeli nüfus için 'seyreltme' projesi: 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı

Suriyeli nüfus için 'seyreltme' projesi: 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ankara Altındağ'da yabancıların mekansal yoğunlaşmasını önlemek için 'seyreltme' projesi başlattı. Proje kapsamında 4 bin 514 Suriyeli... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T11:32+0300

2022-02-18T11:32+0300

2022-02-18T11:37+0300

türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

suriyeli

altındağ

ankara

göç

düzensiz göç

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Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde geçen yıl 10 Ağustos akşamı parkta meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın (fotoğrafta sol üstte) ve Ali Yasin Ülger (18), aydınlatma direğine vuran Suriyeli Yahya El Abdo (20) ve A.M.A. (16) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yahya El Abdo (fotoğrafta sol altta) Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yahya Al Abdo hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret’ suçlarından ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, yaşı küçük olan A.M.A.'nin dosyası ise ayrıldı.Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Kalabalık, Suriyelilerin araçlarını ateşe verirken, olaylar, sonraki günlerde de devam etti. Polis, ilçede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin çalışmaları ile gerginlik sonlandırıldı.Altındağ'dan 4 bi̇n 514 Suri̇yeli̇ ayrıldıİçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Altındağ'daki olayların ardından yabancıların mekansal yoğunlaşma-kümeleşmelerinin önüne geçmek amacıyla 'seyreltme' çalışması başlattı. Proje kapsamında, ilçedeki Suriyeli ailelerle bire bir görüşmeler yapılarak, başka yerleşim yerlerine nakilleri sağlandı. Olayların ardından bu kapsamda şimdiye kadar 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı. Ayrıca yine Suriyelilerin kullandığı 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı. Yer değişikliğinin, mahalle düzeyinde, belirlenen oranlar üzerinde yabancı yerleşim tespit edilmesi halinde gerekli teşvikler sağlanarak gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirildiği belirtildi.10 bi̇nden fazla yabancı bulunan i̇ller gözlem altındaGöç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Altındağ'da pilot olarak uygulanan projenin tüm illerde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Başta 10 binden fazla yabancının bulunduğu illerde sosyal tansiyonun ve güncel gelişmelerin hızla takip edilebileceği mekanizmalar kurulmakta, mahalle düzeyinde belirlenen oranların üzerinde yabancı yerleşiminin tespit edilmesi halinde çeşitli araçlarla gerekli teşvikler sağlanarak rızaya dayalı yer değişikliklerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Pilot çalışma Altındağ ilçesinde başlatılmış olup, edinilen saha tecrübesi ve alınan başarılı sonuçlar gözetilerek uygulamanın tüm illerde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" denildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği 'Göç Buluşması Toplantısı'nda, Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunduğunu söylemişti. Soylu, "Bazı bölgelerde yüzde 25'in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Kapattık orayı. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-soylu-193-bin-293-suriyeli-turk-vatandasi-oldu-1053954732.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, suriyeli, altındağ, ankara, göç, düzensiz göç