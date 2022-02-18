https://tr.sputniknews.com/20220218/tarihi-gelibolu-yarimadasinin-dijital-haritasi-hazirlanacak-1054002495.html
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak. Bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:46+0300
2022-02-18T16:46+0300
2022-02-18T16:52+0300
gelibolu
türkiye
çanakkale
dijital
harita
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Törende, imzaları Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir attı. Protokol ile tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumu üst düzeyde gerçekleştirilecek. Tarihi alanın dijital ve nesnel olarak haritası çıkarılacak ve bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak. Bu yöntem, tarihi alanın ve muharebe sahasının kuş bakışı ile görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, yeni muharebe sahalarının ve yeni şehitliklerin ortaya çıkarılması için de bir adım olacak.
gelibolu
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gelibolu, çanakkale, dijital, harita
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
16:46 18.02.2022 (güncellendi: 16:52 18.02.2022) Abone ol
Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak. Bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı.
Törende, imzaları Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan ile Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir attı. Protokol ile tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumu üst düzeyde gerçekleştirilecek.
Tarihi alanın dijital ve nesnel olarak haritası çıkarılacak ve bu yöntemle Çanakkale muharebelerine farklı açılardan bakılacak.
Bu yöntem, tarihi alanın ve muharebe sahasının kuş bakışı ile görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, yeni muharebe sahalarının ve yeni şehitliklerin ortaya çıkarılması için de bir adım olacak.