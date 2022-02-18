Tarkan’ın Geççek şarkısı rekor kırıyor
12:54 18.02.2022 (güncellendi: 13:00 18.02.2022)
© Fotoğraf : YouTubeTarkan - Geççek
© Fotoğraf : YouTube
Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’ 17 Şubat saat 21.00 itibariyle yayınladı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz Türkiye'nin gündemine oturarak etkileşim rekorları aldı.
Sosyal medya hesaplarından 'Geççek' adlı şarkısının yayınlandığını resmen duyuran Tarkan, kısa sürede etkileşim rekorları alarak gündeme oturdu. Şarkının klibi 17 Şubat saat 21.00'da Youtube'da yayına girdiğinden beri 18 Şubat 12.30 itibari ile 36 binden fazla yorum, 360 binden fazla beğeni, 3 milyon 700 binden fazla da görüntülenme aldı.
Sosyal medyada gündemde
Geççek’in klibinden bir kesiti de Twitter’dan paylaşan megastarın attığı tweet, 8 milyon 300 binlik izlenme, 260 binin üstünde beğeni, 60 binin üstünde de paylaşım, 15 bin de yorum alarak son zamanların en çok etkileşim alan gönderisi oldu. Ayrıca şarkı yayınlandığından itibaren Trend Topic (TT) listesinde de en çok konuşulanlar arasında yerini koruyor. Söz konusu şarkı Facebook ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda da gündem olmuş durumda.
‘Protest pop’
Şarkı hakkında birçok yorum gelirken, sözleri ise ‘politik’ bulundu. Siyasilerin de paylaşımlar yaparak Geççek’in sözlerini paylaşması ile yeni tartışmalar da beraberinde geldi. Şarkının ‘protest pop’ ile ilişkilendirilmesinin ardından Twitter’da #TarkanYalnızDeğildir tagi ilk sıraya yerleşti.
Tarkan’ın “geççek” şarkısı ilk protest pop şarkı olarak tarihe geçti. Bir isim koymamış, yoksa adresi belli! Tebrikler @tarkan aynen geççek! 👍😎— Atilla Taş (@AtillaTasNet) February 17, 2022
‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim, belki bu şarkı bizi biraz teselli eder’
Ses getiren şarkının ortaya çıkış sürecini radyocu Mehmet Gezegen’e anlatan Tarkan, “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir” açıklamasında bulundu.
Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, pic.twitter.com/pDTAWEqasq— Mehmet Gezegen (@gezegen_mehmet) February 17, 2022
Protest müzik nedir?
Protest müzik, siyasi ve toplumsal içerikli lirik yapısı ile muhalif bir görüşü dile getiren bir müzik türü olarak biliniyor. Yerelden evrensele kadar uzanabilecek bir bakış açısına sahip olabilen bu tür, marş türevi katı ritim yapısının aksine ağıt tınıları içeren sanatsal kompozisyon özelliği de taşıyabiliyor. Genel olarak sert karakterli ve serzenişe atıf yapan bir mizacı yansıtmasıyla öne çıkıyor.
Gündem olan Geççek şarkısının sözleri:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
Söz - Müzik: Tarkan
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Yönetmen: İrfan Yıldırım
Yapım: Hitt Müzik