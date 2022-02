Tarkan’ın Geççek şarkısı rekor kırıyor

https://tr.sputniknews.com/20220218/tarkanin-geccek-sarkisi-rekor-kiriyor-1053987203.html

Tarkan'ın yeni şarkısı ‘Geççek’ 17 Şubat saat 21.00 itibariyle yayınladı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz Türkiye'nin gündemine oturarak etkileşim rekorları aldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesaplarından 'Geççek' adlı şarkısının yayınlandığını resmen duyuran Tarkan, kısa sürede etkileşim rekorları alarak gündeme oturdu. Şarkının klibi 17 Şubat saat 21.00'da Youtube'da yayına girdiğinden beri 18 Şubat 12.30 itibari ile 36 binden fazla yorum, 360 binden fazla beğeni, 3 milyon 700 binden fazla da görüntülenme aldı.Sosyal medyada gündemdeGeççek’in klibinden bir kesiti de Twitter’dan paylaşan megastarın attığı tweet, 8 milyon 300 binlik izlenme, 260 binin üstünde beğeni, 60 binin üstünde de paylaşım, 15 bin de yorum alarak son zamanların en çok etkileşim alan gönderisi oldu. Ayrıca şarkı yayınlandığından itibaren Trend Topic (TT) listesinde de en çok konuşulanlar arasında yerini koruyor. Söz konusu şarkı Facebook ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda da gündem olmuş durumda.‘Protest pop’Şarkı hakkında birçok yorum gelirken, sözleri ise ‘politik’ bulundu. Siyasilerin de paylaşımlar yaparak Geççek’in sözlerini paylaşması ile yeni tartışmalar da beraberinde geldi. Şarkının ‘protest pop’ ile ilişkilendirilmesinin ardından Twitter’da #TarkanYalnızDeğildir tagi ilk sıraya yerleşti.‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim, belki bu şarkı bizi biraz teselli eder’Ses getiren şarkının ortaya çıkış sürecini radyocu Mehmet Gezegen’e anlatan Tarkan, “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir” açıklamasında bulundu.Protest müzik nedir?Protest müzik, siyasi ve toplumsal içerikli lirik yapısı ile muhalif bir görüşü dile getiren bir müzik türü olarak biliniyor. Yerelden evrensele kadar uzanabilecek bir bakış açısına sahip olabilen bu tür, marş türevi katı ritim yapısının aksine ağıt tınıları içeren sanatsal kompozisyon özelliği de taşıyabiliyor. Genel olarak sert karakterli ve serzenişe atıf yapan bir mizacı yansıtmasıyla öne çıkıyor.Gündem olan Geççek şarkısının sözleri:Hep köşeye sıkıştırmadı mı?Daha önce de sankiSırtımızdan vurmadı mı?Bu kaçıncı darbe ilk değil kiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var, bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanDayan, çoğu gitti azı kaldıYapma! Güze, kışa boğma yazınıYakındır sabrın zaferiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanÇok uzattın vallahi bıktıkBi durmadın vermedin ki amanHadi yeter artık fena bunaldıkDüş babam artık düş yakamızdanVar bir hayır her şerde dedikOturduk bir dolu ders de çıkarttıkAma yeter artık, anladık tamamDüş babam artık düş yakamızdanBeni sorarsanBen de iyi değilim pekKalmadı eski neşem hiçTadım tuzum yok pekDar dar dar geliyorRuhuma bedenimHar har yanıyorumKüle dönmek üzereyimBi suyun akışındayımBi gidiyorum tersineBi arkadaşım ümitleBi aram açık kaderleLakin sabrın sonu selamettir beklerimGün doğmadan neler doğar bilirimBeni sorarsanBen de iyi değilim pekKalmadı eski neşem hiçTadım tuzum yok pekDar dar dar geliyorRuhuma bedenimHar har yanıyorumKüle dönmek üzereyimBi suyun akışındayımBi gidiyorum tersineBi arkadaşım ümitleBi aram açık kaderleLakin sabrın sonu selamettir beklerimGün doğmadan neler doğar bilirimSöz - Müzik: TarkanDüzenleme: Ozan ÇolakoğluYönetmen: İrfan YıldırımYapım: Hitt Müzik

