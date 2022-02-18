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Telegraph: Putin, Batı’yla kapışmayı kazanmaya yakın
Telegraph: Putin, Batı’yla kapışmayı kazanmaya yakın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Post-Sovyet alan için yaşanan kapışmada ABD ve müttefiklerini mağlup etmek üzere olduğu belirtildi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T02:10+0300
2022-02-18T02:10+0300
2022-02-18T02:10+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
batı
the telegraph
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Telegraph yazarı Ambrose Evans-Prıtchard, Rusya’nın 635 milyar dolar değerinde döviz rezervine sahip olduğunu, bu rezervin hacim açısından dünyanın beşincisi olduğunu ve büyümeye devam ettiğini, devlet borcunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 18’ini oluşturduğu, yani büyüklüğü açısından dünyanın altıncısı olduğu ve azalmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya’nın banka sistemini arındırdığını ve iyi yönetilen, dalgalı para birimine sahip olduğunu belirten Evans-Prıtchard, bunun, ekonominin zorlu durumlara uyum sağlamasına izin verdiğini yazdı. Rusya bütçesinin fazla verdiği ve harcamalarını karşılamak için yabancı yatırımcıları çekmeye gerek duymadığı ifade edilen yazıda, ülkenin, petrol gelirlerine bağımlılığını azalttığına işaret etti.Bu politikanın, paranın 'helikopterlerden saçıldığı' Batı’nın savurgan sosyoekonomik sistemleriyle keskin tezat oluşturduğunu belirten Evans-Prıtchard’a göre, Rusya, Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını iki veya daha fazla bir süre için kesse de büyük finansal zorluklar yaşamayacağını kaydetti.Putin’in, Soğuk Savaş sonrası eğilimi tersine çevirmek ve bölgede Rusya’nın egemenliğini yeniden kurmak için eşsiz şansa sahip olduğu ifade edilen yazıda, “Mevcut listedeki hiçbir yaptırım, planlarını değiştirmeyecek” denildi.
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vladimir putin, rusya, ukrayna, batı, the telegraph
Telegraph: Putin, Batı’yla kapışmayı kazanmaya yakın
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Post-Sovyet alan için yaşanan kapışmada ABD ve müttefiklerini mağlup etmek üzere olduğu belirtildi.
Telegraph yazarı Ambrose Evans-Prıtchard, Rusya’nın 635 milyar dolar değerinde döviz rezervine sahip olduğunu, bu rezervin hacim açısından dünyanın beşincisi olduğunu ve büyümeye devam ettiğini, devlet borcunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 18’ini oluşturduğu, yani büyüklüğü açısından dünyanın altıncısı olduğu ve azalmaya devam ettiğini vurguladı.
Rusya’nın banka sistemini arındırdığını ve iyi yönetilen, dalgalı para birimine sahip olduğunu belirten Evans-Prıtchard, bunun, ekonominin zorlu durumlara uyum sağlamasına izin verdiğini yazdı. Rusya bütçesinin fazla verdiği ve harcamalarını karşılamak için yabancı yatırımcıları çekmeye gerek duymadığı ifade edilen yazıda, ülkenin, petrol gelirlerine bağımlılığını azalttığına işaret etti.
Bu politikanın, paranın 'helikopterlerden saçıldığı' Batı’nın savurgan sosyoekonomik sistemleriyle keskin tezat oluşturduğunu belirten Evans-Prıtchard’a göre, Rusya, Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını iki veya daha fazla bir süre için kesse de büyük finansal zorluklar yaşamayacağını kaydetti.
Putin’in, Soğuk Savaş sonrası eğilimi tersine çevirmek ve bölgede Rusya’nın egemenliğini yeniden kurmak için eşsiz şansa sahip olduğu ifade edilen yazıda, “Mevcut listedeki hiçbir yaptırım, planlarını değiştirmeyecek” denildi.