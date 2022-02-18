https://tr.sputniknews.com/20220218/trabzonsporda-2-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1053978553.html
Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T09:37+0300
2022-02-18T09:37+0300
2022-02-18T09:37+0300
koronavirüs
trabzonspor
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
futbol
futbolcu
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Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebi-koronaviruse-yakalandi-1053954141.html
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trabzonspor, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , futbol, futbolcu
Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.