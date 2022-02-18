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Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
trabzonspor
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
futbol
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Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
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trabzonspor, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , futbol, futbolcu

Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

09:37 18.02.2022
© AATrabzonspor arma - forma
Trabzonspor arma - forma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
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