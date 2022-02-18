https://tr.sputniknews.com/20220218/trabzonsporda-2-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1053978553.html

Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:37+0300

2022-02-18T09:37+0300

2022-02-18T09:37+0300

koronavirüs

trabzonspor

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

futbol

futbolcu

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Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebi-koronaviruse-yakalandi-1053954141.html

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