Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220218/tuncelide-pakistan-uyruklu-doktor-kadin-hastaya-tacizden-tutuklandi-1054015561.html
Tunceli’de Pakistan uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı
Tunceli’de Pakistan uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı
Tunceli'de aile hekimi olarak çalışan Pakistan uyruklu İsmail Hakim isimli doktor kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T23:57+0300
2022-02-18T23:58+0300
türkiye
doktor
tutuklama
tunceli
cinsel taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054015536_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_e82659209da8cc2ed8af5ea98e3e465b.jpg
Olay, Pertek ilçesi 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede aile hekimi olarak görev yapan Doktor İsmail Hakim, muayene olmaya gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Başka bir kadının da aynı durumla karşılaştığını belirterek suç duyurusunda bulunması üzerine Doktor İsmail Hakim gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün de iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Doktor İsmail Hakim’in daha önce görev yaptığı İzmir’de de kadın hastalarını taciz ettiği ileri sürüldü. Hakim’in 2018 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilirken, 37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne konuya ilişkin şikayette bulunduğu öğrenildi. Kadınların şikayet dilekçelerinde, “Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi Bayraklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan Doktor İsmail Hakim'in özellikle bayan hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden birçok bayan sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır. Bu konunun araştırılıp gereğinin yapılmasını arz ederiz" ifadelerine yer verdikleri belirtildi. Olayla ilgili yürütülen idari soruşturmada Doktor İsmail Hakim’e “Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ suçundan maaştan kesme cezası verildiği öğrenildi.
türkiye
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054015536_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_77d49060f7a1f37dd582c510075fdb99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doktor, tutuklama, tunceli, cinsel taciz

Tunceli’de Pakistan uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı

23:57 18.02.2022 (güncellendi: 23:58 18.02.2022)
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org Hayır dediysem Hayır
Hayır dediysem Hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org
Abone olGoogle news
Tunceli'de aile hekimi olarak çalışan Pakistan uyruklu İsmail Hakim isimli doktor kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorun daha önce de görev yaptığı İzmir’de kadın hastalarını taciz ettiği iddiasıyla hakkında maaş kesme cezası uygulandığı öğrenildi.
Olay, Pertek ilçesi 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede aile hekimi olarak görev yapan Doktor İsmail Hakim, muayene olmaya gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Başka bir kadının da aynı durumla karşılaştığını belirterek suç duyurusunda bulunması üzerine Doktor İsmail Hakim gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü’nün de iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Doktor İsmail Hakim’in daha önce görev yaptığı İzmir’de de kadın hastalarını taciz ettiği ileri sürüldü. Hakim’in 2018 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilirken, 37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne konuya ilişkin şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kadınların şikayet dilekçelerinde, “Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi Bayraklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan Doktor İsmail Hakim'in özellikle bayan hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden birçok bayan sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır. Bu konunun araştırılıp gereğinin yapılmasını arz ederiz" ifadelerine yer verdikleri belirtildi.
Olayla ilgili yürütülen idari soruşturmada Doktor İsmail Hakim’e “Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ suçundan maaştan kesme cezası verildiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала