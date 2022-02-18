https://tr.sputniknews.com/20220218/turkiye-sutopu-erkek-milli-takimi-organizasyondaki-ilk-macinda-ukrayna-ile-berabere-kaldi-1054010142.html

Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında Ukrayna ile berabere kaldı

Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında Ukrayna ile berabere kaldı

Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kaldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T21:32+0300

2022-02-18T21:32+0300

2022-02-18T21:32+0300

spor

türkiye sutopu federasyonu

israil

ukrayna

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Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ilk maçını Ukrayna karşısında son dakikada attığı golle 7-7 eşitlikle tamamladı.Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.Milli takım, Ukrayna, Hollanda ve ev sahibi İsrail ile D Grubunda mücadele ediyor.2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

israil

ukrayna

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türkiye sutopu federasyonu, israil, ukrayna