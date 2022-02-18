https://tr.sputniknews.com/20220218/turkiye-sutopu-erkek-milli-takimi-organizasyondaki-ilk-macinda-ukrayna-ile-berabere-kaldi-1054010142.html
Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında Ukrayna ile berabere kaldı
Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında Ukrayna ile berabere kaldı
Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kaldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:32+0300
2022-02-18T21:32+0300
2022-02-18T21:32+0300
spor
türkiye sutopu federasyonu
israil
ukrayna
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Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ilk maçını Ukrayna karşısında son dakikada attığı golle 7-7 eşitlikle tamamladı.Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.Milli takım, Ukrayna, Hollanda ve ev sahibi İsrail ile D Grubunda mücadele ediyor.2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.
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türkiye sutopu federasyonu, israil, ukrayna
Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında Ukrayna ile berabere kaldı
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Türkiye Sutopu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kaldı.
Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ilk maçını Ukrayna karşısında son dakikada attığı golle 7-7 eşitlikle tamamladı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.
Milli takım, Ukrayna, Hollanda ve ev sahibi İsrail ile D Grubunda mücadele ediyor.
2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.