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https://tr.sputniknews.com/20220218/turkiye-sutopu-federasyonundan-yeni-paylasim-1053975723.html
Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yeni paylaşım
Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yeni paylaşım
Türkiye Sutopu Federasyonu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu. Federasyon, kadın sporculara özel yeni bir paylaşım daha yaparken... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T06:50+0300
2022-02-18T06:50+0300
spor
türkiye sutopu federasyonu
fotoğraf
kadın sporcu
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Türkiye Sutopu Federasyonu, İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek milli takımlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, milli sporculara başarılar diledi.Federasyon'un paylaştığı görselde, erkek milli takımı ayakta ve mayolu şekilde tam boy olarak görülürken, kadın takımının tüm üyelerinin boneleriyle suyun altında yer aldı. Bu durum tepki çekerken paylaşımın yorumlara kapalı şekilde olması da dikkatlerden kaçmadı.Tepkilerin ardından Türkiye Sutopu Federasyonu, Kadınlar Sutopu Takımı'nın yeni fotoğrafını paylaştı.'Fotoğrafın arka planı farklı'Öte yandan, Sutopu milli kadın oyuncuları Avukat Deniz Akbıyak'a ulaşarak o fotoğrafın yanlış anlaşıldığını ve konuyla ilgili bir tweet atmasını istedi. Avukat Deniz Akbıyık ise, gazeteci Nevşin Mengü'nün "Kadınların yüzü gözüküyor!!!! Suyun altına soksaydınız keşke" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak "Bu fotoğrafın arka planı farklı. Takımla konuştum; fotoğrafçı kampa geldiği sırada kadın takımının mayoları daha dağıtılmamış. Takımda herkes farklı gözükmesin diye kadınlar suyun içinde çekilmeyi tercih etmiş. Mayolar dağıtıldıktan sonra yayınlanan görselde herhangi bir sansür gayesi gözetilmemiş" paylaşımını yaptı.Oda tv'ye konuşan Akbıyık, "Bizler milli takıma gittiğimiz zaman son dakikaya kadar genelde takım mayoları gelmez çünkü takım kadrosuna mayolar sipariş verilir. Böylece de mayolar en son sporculara teslim edilir. Bu fotoğraflar çekildiği zaman Türkiye'deki kampta bir fotoğrafçı gelmiş. Erkek mayoları dağıtılmış fakat kadınların mayoları dağıtılmamış. Zaten o görsele baktığınız zaman kadınların mayolarının farklı olduğu gözüküyor. Kadınlar da suyun içinde olmayı tercih etmişler ki mayolarımız farklı gözükmesin birbirimizden ayrı durmayalım diye. Daha sonra mayolar gelmiş. Federasyon bir fotoğraf paylaşmış. Benden de kızlar rica etti. Çok fazla şey yazıyorlar, doğrusu bu diye" açıklaması yaptı. Federasyonların bu tarz şeyler yaptığını ve insanların tepki göstermesinin normal olduğunu ifade eden ancak Sutopu Federasyonu'nda sansürleme olmadığını kaydeden Akbıyık, "Kızlar kendileri istemişler suyun içinde olmayı. Federasyonun tek hatası, Twitter'ı yorumlara kapatmak olmuş. Onun haricinde sansür gayesi gözetilmemiş" dedi.
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türkiye sutopu federasyonu, fotoğraf, kadın sporcu

Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yeni paylaşım

06:50 18.02.2022
© Türkiye Sutopu FederasyonuTürkiye Sutopu Federasyonu
Türkiye Sutopu Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Türkiye Sutopu Federasyonu
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Türkiye Sutopu Federasyonu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu. Federasyon, kadın sporculara özel yeni bir paylaşım daha yaparken, takımın avukatı olayın arka planını anlattı.
Türkiye Sutopu Federasyonu, İsrail’de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacak kadın ve erkek milli takımlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, milli sporculara başarılar diledi.
Federasyon'un paylaştığı görselde, erkek milli takımı ayakta ve mayolu şekilde tam boy olarak görülürken, kadın takımının tüm üyelerinin boneleriyle suyun altında yer aldı. Bu durum tepki çekerken paylaşımın yorumlara kapalı şekilde olması da dikkatlerden kaçmadı.
Tepkilerin ardından Türkiye Sutopu Federasyonu, Kadınlar Sutopu Takımı'nın yeni fotoğrafını paylaştı.

'Fotoğrafın arka planı farklı'

Öte yandan, Sutopu milli kadın oyuncuları Avukat Deniz Akbıyak'a ulaşarak o fotoğrafın yanlış anlaşıldığını ve konuyla ilgili bir tweet atmasını istedi.
Avukat Deniz Akbıyık ise, gazeteci Nevşin Mengü'nün "Kadınların yüzü gözüküyor!!!! Suyun altına soksaydınız keşke" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak "Bu fotoğrafın arka planı farklı. Takımla konuştum; fotoğrafçı kampa geldiği sırada kadın takımının mayoları daha dağıtılmamış. Takımda herkes farklı gözükmesin diye kadınlar suyun içinde çekilmeyi tercih etmiş. Mayolar dağıtıldıktan sonra yayınlanan görselde herhangi bir sansür gayesi gözetilmemiş" paylaşımını yaptı.
Oda tv'ye konuşan Akbıyık, "Bizler milli takıma gittiğimiz zaman son dakikaya kadar genelde takım mayoları gelmez çünkü takım kadrosuna mayolar sipariş verilir. Böylece de mayolar en son sporculara teslim edilir. Bu fotoğraflar çekildiği zaman Türkiye'deki kampta bir fotoğrafçı gelmiş. Erkek mayoları dağıtılmış fakat kadınların mayoları dağıtılmamış. Zaten o görsele baktığınız zaman kadınların mayolarının farklı olduğu gözüküyor. Kadınlar da suyun içinde olmayı tercih etmişler ki mayolarımız farklı gözükmesin birbirimizden ayrı durmayalım diye. Daha sonra mayolar gelmiş. Federasyon bir fotoğraf paylaşmış. Benden de kızlar rica etti. Çok fazla şey yazıyorlar, doğrusu bu diye" açıklaması yaptı.
Federasyonların bu tarz şeyler yaptığını ve insanların tepki göstermesinin normal olduğunu ifade eden ancak Sutopu Federasyonu'nda sansürleme olmadığını kaydeden Akbıyık, "Kızlar kendileri istemişler suyun içinde olmayı. Federasyonun tek hatası, Twitter'ı yorumlara kapatmak olmuş. Onun haricinde sansür gayesi gözetilmemiş" dedi.
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