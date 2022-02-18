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Türkiye'de konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 25 arttı
Türkiye'de konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 25 arttı
Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azalırken, geçen yılın... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:32+0300
2022-02-18T10:32+0300
ekonomi
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konut
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azaldı.Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17.1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9.3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt olarak belirlendi.Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69.4 artarak 18 bin 183'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20.6 olarak gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/konutta-kdv-indirimi-yolda-ikili-sistem-uygulanacak-1053887638.html
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türkiye, konut, toplu konut, konut satışı, artış, düşüş, aralık, 2021

Türkiye'de konut satışları Ocak'ta yıllık yüzde 25 arttı

10:32 18.02.2022
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25.1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azaldı.
Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17.1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9.3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt olarak belirlendi.
Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69.4 artarak 18 bin 183'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20.6 olarak gerçekleşti.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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