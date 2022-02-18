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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-donbassa-saldiri-planlamiyoruz-durumun-diplomatik-yollarla-cozulmesinden-yanayiz-1054011706.html
Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz, durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız
Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz, durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkenin doğusunda yükselen gerilime ilişkin yorumda bulunarak, Kiev yönetiminin Donbass'a saldırmayı planlamadığını ve... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:39+0300
2022-02-18T20:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna
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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Ukrayna'nın hücum operasyonları planladığı ya da bir kimya tesisinde sabotaj düzenlendiği iddiasının yer aldığı propagandalarını tümüyle reddediyoruz. Ukrayna, Donbass'ta bu tür eylemler planlanlamıyor ya da hayata geçirmiyor" ifadelerini kullandı.Kuleba, Kiev'in diplomatik çözüme bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Dairesi, daha önce DHC topraklarına sızan sabotajcıların, Gorlovka yakınlarındaki bir su artırma tesisinde bulunan klor stoklarını havaya uçurmaya çalıştığını duyurmuştu.DHC Devlet Güvenlik Bakanlığı ise, yine Gorlovka'da bulunan Stirol kimya tesisini hedef alan bir sabotajın önlediğini ve tesisteki bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıklamıştı.DHC'nin kontrolündeki Gorlovka yerleşimi, Donetsk'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde ve temas hattı yakınında bulunuyor.
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna

Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz, durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız

20:39 18.02.2022
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkenin doğusunda yükselen gerilime ilişkin yorumda bulunarak, Kiev yönetiminin Donbass'a saldırmayı planlamadığını ve durumu diplomatik yollarla çözme niyetinde olduğunu kaydetti.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Ukrayna'nın hücum operasyonları planladığı ya da bir kimya tesisinde sabotaj düzenlendiği iddiasının yer aldığı propagandalarını tümüyle reddediyoruz. Ukrayna, Donbass'ta bu tür eylemler planlanlamıyor ya da hayata geçirmiyor" ifadelerini kullandı.
Kuleba, Kiev'in diplomatik çözüme bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Dairesi, daha önce DHC topraklarına sızan sabotajcıların, Gorlovka yakınlarındaki bir su artırma tesisinde bulunan klor stoklarını havaya uçurmaya çalıştığını duyurmuştu.
DHC Devlet Güvenlik Bakanlığı ise, yine Gorlovka'da bulunan Stirol kimya tesisini hedef alan bir sabotajın önlediğini ve tesisteki bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıklamıştı.
DHC'nin kontrolündeki Gorlovka yerleşimi, Donetsk'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde ve temas hattı yakınında bulunuyor.
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