https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-donbassa-saldiri-planlamiyoruz-durumun-diplomatik-yollarla-cozulmesinden-yanayiz-1054011706.html

Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz, durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız

Ukrayna: Donbass'a saldırı planlamıyoruz, durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ülkenin doğusunda yükselen gerilime ilişkin yorumda bulunarak, Kiev yönetiminin Donbass'a saldırmayı planlamadığını ve... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T20:39+0300

2022-02-18T20:39+0300

2022-02-18T20:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ukrayna

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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Ukrayna'nın hücum operasyonları planladığı ya da bir kimya tesisinde sabotaj düzenlendiği iddiasının yer aldığı propagandalarını tümüyle reddediyoruz. Ukrayna, Donbass'ta bu tür eylemler planlanlamıyor ya da hayata geçirmiyor" ifadelerini kullandı.Kuleba, Kiev'in diplomatik çözüme bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Dairesi, daha önce DHC topraklarına sızan sabotajcıların, Gorlovka yakınlarındaki bir su artırma tesisinde bulunan klor stoklarını havaya uçurmaya çalıştığını duyurmuştu.DHC Devlet Güvenlik Bakanlığı ise, yine Gorlovka'da bulunan Stirol kimya tesisini hedef alan bir sabotajın önlediğini ve tesisteki bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıklamıştı.DHC'nin kontrolündeki Gorlovka yerleşimi, Donetsk'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde ve temas hattı yakınında bulunuyor.

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna