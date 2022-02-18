https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-silahli-kuvvetleri-donbassa-saldirma-planimiz-yok-1054010390.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Donbass'a saldırma planımız yok

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Donbass'a saldırma planımız yok

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Valeriy Zalujniy, Kiev'in ihtilaflı Donbass bölgesini geri almak için askeri yöntemlere başvuracağı yönündeki... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T19:57+0300

2022-02-18T19:57+0300

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türkiye

ukrayna

valeriy zalujniy

agit

donbass

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Valeriy Zalujniy, Donbass’ta Kiev’in kontrolünde olmayan bölgelerin sakinlerine, Ukrayna ordusunun taarruz planladığı yönündeki söylentilere inanmama çağrısında bulundu.Facebook hesabından paylaşımda bulunan Zalujnıy, “Geçici olarak işgal edilen bölgelerin sakinlerine sesleniyorum, işgalci yönetimin yalanlarına inanmayın! Sizi, gerilimi artırmak için kullanıyorlar (...) Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj gruplarının Horlivka’daki kanalizasyon arıtma tesisinde kloru havaya uçurmayı planladığı yönündeki iddia kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı. Zalujniy, Donbass'ta Ukrayna açısından kabul edilebilir olan tek seçeneğin siyaset ve diplomasi olduğunu belirterek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sözde taaruzu ve geçici olarak işgal edilen toprakların kurtarılması için güç kullanılacağına yönelik işgal yönetimlerinin liderlerinden yapılan açıklamalar hakikatle örtüşmemektedir. Verdiğim bilgiler, AGİT tarafından da teyit edilmiştir" diye yazdı.Zalujniy, ordu yönetimi ve hükümetin, Ukrayna'nın doğusunda hücum operasyonları planlamadığını kaydederek, bu tür operasyonların çok sayıda sivil can kaybına neden olacağını ve bu sebeple göz önünde bulundurulmadığını söyledi.Donbass'ta ilk ateş açanın Ukrayna olmadığını öne süren yetkili, yalnızca sivil nüfusa yönelik tehditler oluştuğunda karşılık verildiğini iddia ederek, Kiev'in 'uluslararası hukuk ve insan ahlakının ilke ve normlarına bağlı olduğunu' savundu.

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ukrayna, valeriy zalujniy, agit, donbass