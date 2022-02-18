https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-donbassi-kurtarma-emri-yok-1054013342.html

Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Donbass’ı kurtarma emri yok

Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Donbass’ı kurtarma emri yok

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Servisi (SNBO) Sekreteri Aleksey Danilov, Kiev’de Donbass’ı kurtarmaya yönelik hiçbir emir verilmediğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T21:50+0300

2022-02-18T21:50+0300

2022-02-18T22:22+0300

ukrayna krizi

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donbass

ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)

aleksey danilov

lugansk

saldırı

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Danilov, bugünkü basın toplantısında, “Askerlerimizin Donetsk ve Lugansk’a saldırmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Güya topraklarımızı kurtaracaklarmış. Size, tüm bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyleyebilirim. Topraklarımızın askeri yollar kurtarmaya yönelik hiçbir emir yok. Üstelik, bu toprakları kurtarma emri olursa siviller arasında büyük kayıpların olacağını anlıyoruz. Ülkemizde böyle bir emir olamaz” açıklamasında bulundu.Rusya’nın, Ukraynalı askerlerin harekete geçmeye kışkırtmak için bu iddiaları yaydığını öne süren Danilov, “Ordu birlikleri ancak askerlerin hayatlarına tehdit oluştuğu zaman ateş açıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Donetsk lideri Denis Puşilin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yakında Donbass’ta taarruz emri vereceğini dile getirmişti.‘Rusya tarafından istila görmüyoruz’SNBO Sekreteri Danilov, “Bugün itibariyle ülkemiz topraklarına geniş çaplı istila görmüyoruz. Rusya’nın noktasal provokasyonlara başvurabileceğini söyleyebiliriz. Bunun için ordu, güvenlik ve savunma sektörden güçlerimiz tepki vermeye hazır olmalı” diye konuştu.Ukrayna’dan Almanya ve Fransa’ya Donbass’a temsilcilerini gönderme talebiUkrayna’nın Almanya ve Fransa’dan, Donbass’taki durumu bağımsız olarak değerlendirebilmeleri için AGİT Gözleme Misyonu’na temsilcilerini göndermelerini talep ettiği belirtildi.Ukrayna’nın geçici olarak işgal altındaki toprakların yeniden entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Veresşuk, bugünkü basın toplantısında, “Bağımsız değerlendirmeye ihtiyacımız var. Tam da bu yüzden Normandiya Formatı katılımcıları olan Almanya ve Fransa’dan en kısa zamanda AGİT Gözleme Misyonu’na temsilcilerini göndermelerini istiyoruz. Bu temsilcilerin, durumu bağımsız olarak değerlendirmesini istiyoruz. AGİT Misyonu için gereken tüm noktalara erişim sağlamaya hazırız ve bunu yapıyoruz” ifadesini kullandı.Kiev: Donbass'taki ‘sessizlik rejimini’ yeniden uygulamaya hazırız Vereşçuk, Kiev’in Donbass'taki ‘sessizlik rejimini’ sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. Vereşçuk, Kiev'in Donbass'ta ateşkesi yeniden sağlamak için gerekli olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu, cumartesi günü yapılacak Üçlü Temas Grubu’nun toplantısından umutlu olduğunu belirtti.Vereşçuk, “Üçlü Temas Grubu'nun yarınki toplantısının gerçekleşeceğini umuyoruz. Çalışmaya hazırız, diyaloğa hazırız, ateşkesin devam etmesi, sessizlik rejiminin yeniden uygulanması ve sivil halkın acı çekmemesi için her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-durum-savasa-dogru-gidiyor-1054011914.html

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