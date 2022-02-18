https://tr.sputniknews.com/20220218/ultraslanin-eski-baskani-ve-dj-suat-atesdagli-kalp-krizi-gecirdi-1053976038.html

UltrAslan'ın eski başkanı ve DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

UltrAslan'ın eski başkanı ve DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T07:21+0300

2022-02-18T07:21+0300

2022-02-18T07:21+0300

türkiye

suat ateşdağlı

kalp krizi

galatasaray

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Ateşdağlı'nın kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Emir Ateşdağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

türkiye

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suat ateşdağlı , kalp krizi, galatasaray