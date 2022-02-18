https://tr.sputniknews.com/20220218/ultraslanin-eski-baskani-ve-dj-suat-atesdagli-kalp-krizi-gecirdi-1053976038.html
UltrAslan'ın eski başkanı ve DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi
UltrAslan'ın eski başkanı ve DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi
Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T07:21+0300
2022-02-18T07:21+0300
2022-02-18T07:21+0300
türkiye
suat ateşdağlı
kalp krizi
galatasaray
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Ateşdağlı'nın kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Emir Ateşdağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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suat ateşdağlı , kalp krizi, galatasaray
UltrAslan'ın eski başkanı ve DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi
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Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Ateşdağlı'nın kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Emir Ateşdağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.