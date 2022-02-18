https://tr.sputniknews.com/20220218/victorias-secreta-ilk--down-sendromlu-model-1053978946.html

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model

Geçen yıllarda New York Moda Haftası'nda podyuma çıktığı sırada moda endüstrisinin dikkatini çeken Sofia Jirau, iç çamaşırı markası Victoria's Secret için poz... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T09:51+0300

2022-02-18T09:51+0300

2022-02-18T10:19+0300

yaşam

victoria's secret

sofia jirau

model

down sendromu

iç çamaşırı

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Bir süre önce modacıların ilgisini kazanan Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve trans birey Valentina Sampaio ile modellik anlaşması yapan markanın bu konuya dair güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu 'Love Cloud' adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vererek 'hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü' söyledi.Instagram’da 167 bin takipçisi olan Jirau'nun giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünlerini sattığı 'Alavett' adlı markası da bulunuyor.Jirau aynı zamanda Joan Smalls'ın ardından Victoria's Secret'a katılan ikinci Porto Rikolu model.

https://tr.sputniknews.com/20210913/eski-victorias-secret-modeli-anlatti-yeme-bozuklugum-vardi-kaygi-giderici-ilaclarla-ayakta-durdum-1048859972.html

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