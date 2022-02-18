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Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model
Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model
Geçen yıllarda New York Moda Haftası'nda podyuma çıktığı sırada moda endüstrisinin dikkatini çeken Sofia Jirau, iç çamaşırı markası Victoria's Secret için poz... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T09:51+0300
2022-02-18T10:19+0300
yaşam
victoria's secret
sofia jirau
model
down sendromu
iç çamaşırı
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Bir süre önce modacıların ilgisini kazanan Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve trans birey Valentina Sampaio ile modellik anlaşması yapan markanın bu konuya dair güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu 'Love Cloud' adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vererek 'hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü' söyledi.Instagram’da 167 bin takipçisi olan Jirau'nun giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünlerini sattığı 'Alavett' adlı markası da bulunuyor.Jirau aynı zamanda Joan Smalls'ın ardından Victoria's Secret'a katılan ikinci Porto Rikolu model.
https://tr.sputniknews.com/20210913/eski-victorias-secret-modeli-anlatti-yeme-bozuklugum-vardi-kaygi-giderici-ilaclarla-ayakta-durdum-1048859972.html
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victoria's secret, sofia jirau, model, down sendromu, iç çamaşırı

Victoria's Secret’a ilk Down Sendromlu model

09:51 18.02.2022 (güncellendi: 10:19 18.02.2022)
© Fotoğraf : Facebook / Sofia JirauSofia Jirau
Sofia Jirau - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : Facebook / Sofia Jirau
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Geçen yıllarda New York Moda Haftası'nda podyuma çıktığı sırada moda endüstrisinin dikkatini çeken Sofia Jirau, iç çamaşırı markası Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.
Bir süre önce modacıların ilgisini kazanan Sofia Jirau, Victoria's Secret için poz veren ilk Down Sendromlu model oldu.
Jirau’nun, çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirildikten sonra farklı ten tonlarında iç çamaşırları üreten ve trans birey Valentina Sampaio ile modellik anlaşması yapan markanın bu konuya dair güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu 'Love Cloud' adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldığı belirtildi.
Porto Rikolu model ve aktivist Jirau, Victoria's Secret için poz vererek 'hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü' söyledi.
Instagram’da 167 bin takipçisi olan Jirau'nun giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünlerini sattığı 'Alavett' adlı markası da bulunuyor.
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Jirau aynı zamanda Joan Smalls'ın ardından Victoria's Secret'a katılan ikinci Porto Rikolu model.
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