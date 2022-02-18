https://tr.sputniknews.com/20220218/yangindan-kedisiyle-kurtulan-ali-dede-koyde-birlikte-yasadigi-kedileri-ozluyor-1054012118.html
Yangından kedisiyle kurtulan 'Ali Dede' köyde birlikte yaşadığı hayvanları özlüyor
Yangından kedisiyle kurtulan 'Ali Dede' köyde birlikte yaşadığı hayvanları özlüyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinde sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada çıkan yangında evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan Ali Meşe, oğlunun yanında... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T20:52+0300
2022-02-18T20:52+0300
2022-02-18T20:58+0300
yaşam
kedi
mudurnu
yangın
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan 87 yaşındaki Ali Meşe, 17 Ocak 2018'de evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti.Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.Meşe, daha sonra Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen, içi Valilik desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından döşenen eve taşınmıştı.Kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Ali Dede, Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürmeyi ihmal etmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20181127/ali-dede-yeni-evinde-kedileriyle-mutlu-1036341573.html
mudurnu
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kedi, mudurnu, yangın
Yangından kedisiyle kurtulan 'Ali Dede' köyde birlikte yaşadığı hayvanları özlüyor
20:52 18.02.2022 (güncellendi: 20:58 18.02.2022) Abone ol
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinde sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada çıkan yangında evi yanan ve alevlerden kedisi ile kurtulan Ali Meşe, oğlunun yanında yaşamını sürdürüyor. Kedileri köyde kalan Ali Dede, komşularının kedilerini severek özlem gideriyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan 87 yaşındaki Ali Meşe, 17 Ocak 2018'de evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Meşe, ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulmuştu. Meşe'nin söndürme çalışmalarını kucağına aldığı kedisine sarılarak gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri derinden etkilemişti.
Yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.
Meşe, daha sonra Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen, içi Valilik desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından döşenen eve taşınmıştı.
Kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Ali Dede, Bolu kent merkezinde ikamet eden oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşıyor. Kedileri köyünde kalan Ali Dede, kendisini ziyarete gelen komşularının kedilerini ve sokaktaki kedileri severek özlem gideriyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle evden dışarıya çıkamayan, çocukları ve torunlarıyla zaman geçiren Meşe'yi oğlu Ahmet Meşe zaman zaman köyüne götürmeyi ihmal etmiyor.