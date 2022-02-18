https://tr.sputniknews.com/20220218/yeni-safak-yazari-erdogan-populist-olsaydi-su-anda-enerji-ve-gida-fiyatlarinda-bahar-havasi-eserdi-1053976126.html

Yeni Şafak yazarı: Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi

Yeni Şafak yazarı: Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “popülist olmadığı” görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın popülist... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T07:38+0300

2022-02-18T07:38+0300

2022-02-18T07:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan kapısı

yeni şafak

hasan öztürk

fatura

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053966462_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_e07029f2a172bc60a09dd85cfe01ab17.jpg

Öztürk, bugünkü köşe yazısında ismini vermediği, hükümete yakın bir arkadaşıyla yaptığını ifade ettiği konuşmayı yazdı. Köşe yazısının bir kısmı şöyle:Birkaç gün önce hükümete yakın eski bir dostumu aradım. Konu pahalılık, enflasyon, enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışa geldi. Ben ısrarla, “İktidar neden kesenin ağzını sonuna kadar açmıyor. Önümüzde bir seçim var. Vatandaş ne istiyorsa verseler” dedim. Dostum, “Erdoğan sadece kendisini ve iktidarını düşünse çoktan yapardı. Popülist davranır, kesenin ağzını sonuna kadar açardı” dedi. Ben ısrar ettim, “Uzun zamandır ‘Zenginden alın fakire verin’ diye başlayan yazılar yazıyorum. Bu memleketin en zengini devlet. Devlet bu dönemde haklarından feragat etsin” dedim. Dostum, “Türkiye’de zenginin servetine dokunmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Farkında değil misin, bugünlerde en çok onlar rahatsız olduğunu söylüyor” dedikten sonra, “Hükümet, kendi haklarından feragat ediyor fark etmiyor musun” diye sordu.“Henüz yeterince değil, daha da olmalı” diye ısrar edince, “Geçen yıl 165 milyar tl enerji sübvansesi yapıldı” dedikten sonra, KDV, indiriminden, vergi muafiyetine, tarımdaki destekten dar gelirlilere yönelik desteklere kadar birçok kalemde hükümetin haklarından feragat ettiğini anlattı. “Ama” dedi, “Türkiye’nin geleceğini ipotek edecek adımlara asla tevessül etmiyor, Erdoğan. Günlük politik menfaati için elindeki imkanları sonuna kadar seferber etmiyor” diye ilave etti.Günlük politik çekişmelerden uzak, popülist vaatlerden uzak, yapabileceğini vadetmek, Erdoğan’ın siyasetteki dili. Dostumla anlaştığımız tek konu bu oldu. Erdoğan, ne dediyse yaptı. Yapmaya devam ediyor. Hatta yakın çevresi zaman zaman, “vaatler” konusunda halkın taleplerine cevap verme konusunda, ısrarcı olduğunda bile bunu yapmadı."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan kapısı, yeni şafak, hasan öztürk, fatura, enerji