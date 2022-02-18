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https://tr.sputniknews.com/20220218/yeni-safak-yazari-erdogan-populist-olsaydi-su-anda-enerji-ve-gida-fiyatlarinda-bahar-havasi-eserdi-1053976126.html
Yeni Şafak yazarı: Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi
Yeni Şafak yazarı: Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi
Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “popülist olmadığı” görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın popülist... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T07:38+0300
2022-02-18T07:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan kapısı
yeni şafak
hasan öztürk
fatura
enerji
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Öztürk, bugünkü köşe yazısında ismini vermediği, hükümete yakın bir arkadaşıyla yaptığını ifade ettiği konuşmayı yazdı. Köşe yazısının bir kısmı şöyle:Birkaç gün önce hükümete yakın eski bir dostumu aradım. Konu pahalılık, enflasyon, enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışa geldi. Ben ısrarla, “İktidar neden kesenin ağzını sonuna kadar açmıyor. Önümüzde bir seçim var. Vatandaş ne istiyorsa verseler” dedim. Dostum, “Erdoğan sadece kendisini ve iktidarını düşünse çoktan yapardı. Popülist davranır, kesenin ağzını sonuna kadar açardı” dedi. Ben ısrar ettim, “Uzun zamandır ‘Zenginden alın fakire verin’ diye başlayan yazılar yazıyorum. Bu memleketin en zengini devlet. Devlet bu dönemde haklarından feragat etsin” dedim. Dostum, “Türkiye’de zenginin servetine dokunmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Farkında değil misin, bugünlerde en çok onlar rahatsız olduğunu söylüyor” dedikten sonra, “Hükümet, kendi haklarından feragat ediyor fark etmiyor musun” diye sordu.“Henüz yeterince değil, daha da olmalı” diye ısrar edince, “Geçen yıl 165 milyar tl enerji sübvansesi yapıldı” dedikten sonra, KDV, indiriminden, vergi muafiyetine, tarımdaki destekten dar gelirlilere yönelik desteklere kadar birçok kalemde hükümetin haklarından feragat ettiğini anlattı. “Ama” dedi, “Türkiye’nin geleceğini ipotek edecek adımlara asla tevessül etmiyor, Erdoğan. Günlük politik menfaati için elindeki imkanları sonuna kadar seferber etmiyor” diye ilave etti.Günlük politik çekişmelerden uzak, popülist vaatlerden uzak, yapabileceğini vadetmek, Erdoğan’ın siyasetteki dili. Dostumla anlaştığımız tek konu bu oldu. Erdoğan, ne dediyse yaptı. Yapmaya devam ediyor. Hatta yakın çevresi zaman zaman, “vaatler” konusunda halkın taleplerine cevap verme konusunda, ısrarcı olduğunda bile bunu yapmadı."
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recep tayyip erdoğan kapısı, yeni şafak, hasan öztürk, fatura, enerji

Yeni Şafak yazarı: Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi

07:38 18.02.2022
© tccbCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© tccb
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Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “popülist olmadığı” görüşünü dile getirdi. Erdoğan'ın popülist olması durumunda "enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eseceğini" öne süren Öztürk, “Yapabileceğini vadetmek, Erdoğan’ın siyasetteki dili” dedi.
Öztürk, bugünkü köşe yazısında ismini vermediği, hükümete yakın bir arkadaşıyla yaptığını ifade ettiği konuşmayı yazdı. Köşe yazısının bir kısmı şöyle:
Birkaç gün önce hükümete yakın eski bir dostumu aradım. Konu pahalılık, enflasyon, enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışa geldi. Ben ısrarla, “İktidar neden kesenin ağzını sonuna kadar açmıyor. Önümüzde bir seçim var. Vatandaş ne istiyorsa verseler” dedim.
Dostum, “Erdoğan sadece kendisini ve iktidarını düşünse çoktan yapardı. Popülist davranır, kesenin ağzını sonuna kadar açardı” dedi. Ben ısrar ettim, “Uzun zamandır ‘Zenginden alın fakire verin’ diye başlayan yazılar yazıyorum. Bu memleketin en zengini devlet. Devlet bu dönemde haklarından feragat etsin” dedim.
Dostum, “Türkiye’de zenginin servetine dokunmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Farkında değil misin, bugünlerde en çok onlar rahatsız olduğunu söylüyor” dedikten sonra, “Hükümet, kendi haklarından feragat ediyor fark etmiyor musun” diye sordu.
“Henüz yeterince değil, daha da olmalı” diye ısrar edince, “Geçen yıl 165 milyar tl enerji sübvansesi yapıldı” dedikten sonra, KDV, indiriminden, vergi muafiyetine, tarımdaki destekten dar gelirlilere yönelik desteklere kadar birçok kalemde hükümetin haklarından feragat ettiğini anlattı. “Ama” dedi, “Türkiye’nin geleceğini ipotek edecek adımlara asla tevessül etmiyor, Erdoğan. Günlük politik menfaati için elindeki imkanları sonuna kadar seferber etmiyor” diye ilave etti.
Günlük politik çekişmelerden uzak, popülist vaatlerden uzak, yapabileceğini vadetmek, Erdoğan’ın siyasetteki dili. Dostumla anlaştığımız tek konu bu oldu. Erdoğan, ne dediyse yaptı. Yapmaya devam ediyor. Hatta yakın çevresi zaman zaman, “vaatler” konusunda halkın taleplerine cevap verme konusunda, ısrarcı olduğunda bile bunu yapmadı."
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