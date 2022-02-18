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https://tr.sputniknews.com/20220218/yunanistan-aciklarinda-288-kisinin-bulundugu-feribotta-yangin-1053982913.html
Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-18T11:29+0300
dünya
yunanistan
feribot
italya
yangın
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Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan İtalya bandıralı 'Euroferry Olympia' feribotunda Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribotta şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi.Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi.Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/izmir-aciklarinda-588-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1053838051.html
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yunanistan, feribot, italya, yangın

Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

11:28 18.02.2022 (güncellendi: 11:29 18.02.2022)
© REUTERS / Adonis SkordilisYunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı.
Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Adonis Skordilis
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Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı.
Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya'ya gitmek üzere Igoumenitsa kentinden ayrılan İtalya bandıralı 'Euroferry Olympia' feribotunda Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.
237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribotta şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi.
Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğü bildirildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirtilen 588 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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