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https://tr.sputniknews.com/20220218/yunanistanda-feribot-yangini-290-yolcudan-11ine-ulasilamadi-1054015374.html
Yunanistan’da feribot yangını: 290 yolcudan 11'ine ulaşılamadı
Yunanistan’da feribot yangını: 290 yolcudan 11'ine ulaşılamadı
Yunanistan’ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seferini gerçekleştiren feribotta çıkan yangından kurtulan Türk Fahri Özgen, “Her şeyimiz... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T23:45+0300
2022-02-19T00:08+0300
dünya
yunanistan
gemi
yangın
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Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seferini gerçekleştiren Euroferi Olympia isimli feribotta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yunan Sahil Güvenliğinden edinilen bilgiye göre 242 yolcu Yunanistan’ın Korfu adasına sevk edildi. Toplam 290 yolcunun bulunduğu feribotta 11 yolcuya ulaşılamadığı bildirilirken, yolcular arasında 25 Türk vatandaşı da bulunduğu ve hepsinin durumun iyi olduğu açıklandı.'Her şeyimiz gemide yandı'Gemide bulunan Türk iş adamı Fahri Özgen olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün akşam Yunanistan’dan gemi hareket etti. Aradan 2-2 buçuk saat sonra haliyle birçok insan istirahate çekildi. Çok geçmeden bir anons yapıldı ve herkesi toplanma alanlarına yönettiler. Herkes belirtilen alanlara toplandı. Ardından can yelekleri dağıtıldı. Haliyle bir panik hali oluştu. Bir yandan da duman kokusu hissedilmeye başladı. Çok geçmeden duman yoğunluğunu artırınca herkesi güverteye açık alana çıkardılar” dedi.Alevlerin güverteye ilerlemesinin ardından tahliyelere başlandığını belirten Özgen, “Filikalar çok yetersizdi. 2 filika vardı ama insan sayısı çok daha fazlaydı. Bu arada gemide elektrik kesintisi yaşandı ve denizin orasında kaldık. Alevler insanlara çok yaklaşmıştı ve etrafta tek bir yardım kuvveti yoktu” ifadelerine yer verdi.Özgen Panik nedeniyle denize atlayanlar olduğunu ifade ederek, “Korkunç bir andı. Saatler sonra bir İtalyan askeri gemisi insanları Korfu Adası’na doğru tahliye etmeye başladı. Şu an Korfu’dayız. Her şeyimiz gemide yandı. Arabam, param, pasaportum her şeyim yandı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/yunanistan-aciklarinda-288-kisinin-bulundugu-feribotta-yangin-1053982913.html
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yunanistan, gemi, yangın

Yunanistan’da feribot yangını: 290 yolcudan 11'ine ulaşılamadı

23:45 18.02.2022 (güncellendi: 00:08 19.02.2022)
© İHA / MUHAMMED İKBAL HATUNOĞLUYunanistan açıklarında alevlere teslim olan İtalya bandıralı feribotta kayıp kişilerden 1'inin Türk olduğu belirtildi.
Yunanistan açıklarında alevlere teslim olan İtalya bandıralı feribotta kayıp kişilerden 1'inin Türk olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA / MUHAMMED İKBAL HATUNOĞLU
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Yunanistan’ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seferini gerçekleştiren feribotta çıkan yangından kurtulan Türk Fahri Özgen, “Her şeyimiz gemide yandı” dedi.
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seferini gerçekleştiren Euroferi Olympia isimli feribotta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yunan Sahil Güvenliğinden edinilen bilgiye göre 242 yolcu Yunanistan’ın Korfu adasına sevk edildi. Toplam 290 yolcunun bulunduğu feribotta 11 yolcuya ulaşılamadığı bildirilirken, yolcular arasında 25 Türk vatandaşı da bulunduğu ve hepsinin durumun iyi olduğu açıklandı.

'Her şeyimiz gemide yandı'

Gemide bulunan Türk iş adamı Fahri Özgen olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün akşam Yunanistan’dan gemi hareket etti. Aradan 2-2 buçuk saat sonra haliyle birçok insan istirahate çekildi. Çok geçmeden bir anons yapıldı ve herkesi toplanma alanlarına yönettiler. Herkes belirtilen alanlara toplandı. Ardından can yelekleri dağıtıldı. Haliyle bir panik hali oluştu. Bir yandan da duman kokusu hissedilmeye başladı. Çok geçmeden duman yoğunluğunu artırınca herkesi güverteye açık alana çıkardılar” dedi.
Alevlerin güverteye ilerlemesinin ardından tahliyelere başlandığını belirten Özgen, “Filikalar çok yetersizdi. 2 filika vardı ama insan sayısı çok daha fazlaydı. Bu arada gemide elektrik kesintisi yaşandı ve denizin orasında kaldık. Alevler insanlara çok yaklaşmıştı ve etrafta tek bir yardım kuvveti yoktu” ifadelerine yer verdi.
Özgen Panik nedeniyle denize atlayanlar olduğunu ifade ederek, “Korkunç bir andı. Saatler sonra bir İtalyan askeri gemisi insanları Korfu Adası’na doğru tahliye etmeye başladı. Şu an Korfu’dayız. Her şeyimiz gemide yandı. Arabam, param, pasaportum her şeyim yandı” dedi.
Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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