https://tr.sputniknews.com/20220218/zaharova-donbassta-olanlar-kievin-giristigi-bir-soykirimidir-1054012690.html
Zaharova: Donbass'ta olanlar Kiev’in giriştiği bir soykırımıdır
Zaharova: Donbass'ta olanlar Kiev’in giriştiği bir soykırımıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:11+0300
2022-02-18T21:11+0300
2022-02-18T21:09+0300
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Rus NTV televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu söyledi.Zaharova, “Şimdi Batılı ortaklar, ne yazık ki Psaki gibi, hatta bazı devlet başkanları gibi, oradaki durumun bahsettiğimiz gibi olmadığını, toplu mezarların olmadığını ileri sürerek, bilgilerin sahte olabileceğinden şüphe edebiliyorlar. Oradaki durumun soykırıma benzemediğini söylüyorlar. Evet, soykırıma benzemiyor, soykırımının kendisidir, gerçek soykırım. Belki Afrika'daki gibi sayısal parametrelerde değil, ancak kusura bakmayın, yedi yıl boyunca çocuklar, kadınlar, siviller ölüyorsa, insanlar barışçıl yaşamın ne olduğunu artık bilmiyorsa, düşen her merminin sesi artık normalmiş gibi geliyorsa, sayısal parametreleri mi baz alacağız?” diye konuştu.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donbass'ta bulunan toplu mezarlarla ilgili bilgilerin doğruluğundan şüphe ettiğini, Rusya'nın bu tür bilgileri Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabileceğini ileri sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-durum-savasa-dogru-gidiyor-1054011914.html
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rusya, donbass, kiev, ukrayna, soykırım, jen psaki, afrika
Zaharova: Donbass'ta olanlar Kiev’in giriştiği bir soykırımıdır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu belirtti.
Rus NTV televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu söyledi.
Zaharova, “Şimdi Batılı ortaklar, ne yazık ki Psaki gibi, hatta bazı devlet başkanları gibi, oradaki durumun bahsettiğimiz gibi olmadığını, toplu mezarların olmadığını ileri sürerek, bilgilerin sahte olabileceğinden şüphe edebiliyorlar. Oradaki durumun soykırıma benzemediğini söylüyorlar. Evet, soykırıma benzemiyor, soykırımının kendisidir, gerçek soykırım. Belki Afrika'daki gibi sayısal parametrelerde değil, ancak kusura bakmayın, yedi yıl boyunca çocuklar, kadınlar, siviller ölüyorsa, insanlar barışçıl yaşamın ne olduğunu artık bilmiyorsa, düşen her merminin sesi artık normalmiş gibi geliyorsa, sayısal parametreleri mi baz alacağız?” diye konuştu.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donbass'ta bulunan toplu mezarlarla ilgili bilgilerin doğruluğundan şüphe ettiğini, Rusya'nın bu tür bilgileri Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabileceğini ileri sürmüştü.