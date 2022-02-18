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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/zaharova-donbassta-olanlar-kievin-giristigi-bir-soykirimidir-1054012690.html
Zaharova: Donbass'ta olanlar Kiev’in giriştiği bir soykırımıdır
Zaharova: Donbass'ta olanlar Kiev’in giriştiği bir soykırımıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
donbass
kiev
ukrayna
soykırım
jen psaki
afrika
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Rus NTV televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu söyledi.Zaharova, “Şimdi Batılı ortaklar, ne yazık ki Psaki gibi, hatta bazı devlet başkanları gibi, oradaki durumun bahsettiğimiz gibi olmadığını, toplu mezarların olmadığını ileri sürerek, bilgilerin sahte olabileceğinden şüphe edebiliyorlar. Oradaki durumun soykırıma benzemediğini söylüyorlar. Evet, soykırıma benzemiyor, soykırımının kendisidir, gerçek soykırım. Belki Afrika'daki gibi sayısal parametrelerde değil, ancak kusura bakmayın, yedi yıl boyunca çocuklar, kadınlar, siviller ölüyorsa, insanlar barışçıl yaşamın ne olduğunu artık bilmiyorsa, düşen her merminin sesi artık normalmiş gibi geliyorsa, sayısal parametreleri mi baz alacağız?” diye konuştu.Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donbass'ta bulunan toplu mezarlarla ilgili bilgilerin doğruluğundan şüphe ettiğini, Rusya'nın bu tür bilgileri Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabileceğini ileri sürmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetsk-lideri-pusilin-durum-savasa-dogru-gidiyor-1054011914.html
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rusya, donbass, kiev, ukrayna, soykırım, jen psaki, afrika

Zaharova: Donbass'ta olanlar Kiev’in giriştiği bir soykırımıdır

21:11 18.02.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu belirtti.
Rus NTV televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Donbass'ta yaşananların Kiev’in giriştiği bir soykırım olduğunu söyledi.
Zaharova, “Şimdi Batılı ortaklar, ne yazık ki Psaki gibi, hatta bazı devlet başkanları gibi, oradaki durumun bahsettiğimiz gibi olmadığını, toplu mezarların olmadığını ileri sürerek, bilgilerin sahte olabileceğinden şüphe edebiliyorlar. Oradaki durumun soykırıma benzemediğini söylüyorlar. Evet, soykırıma benzemiyor, soykırımının kendisidir, gerçek soykırım. Belki Afrika'daki gibi sayısal parametrelerde değil, ancak kusura bakmayın, yedi yıl boyunca çocuklar, kadınlar, siviller ölüyorsa, insanlar barışçıl yaşamın ne olduğunu artık bilmiyorsa, düşen her merminin sesi artık normalmiş gibi geliyorsa, sayısal parametreleri mi baz alacağız?” diye konuştu.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Donbass'ta bulunan toplu mezarlarla ilgili bilgilerin doğruluğundan şüphe ettiğini, Rusya'nın bu tür bilgileri Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabileceğini ileri sürmüştü.
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