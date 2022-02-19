https://tr.sputniknews.com/20220219/adanada-17-yasindaki-genc-hancerle-olduruldu-1054027506.html
Adana'da 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü
Adana'da 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü
Genç bir kıza platonik aşk besleyen şahıs, kızın sevgilisi olduğu ileri sürülen genci hançerle öldürdü, yanındaki arkadaşını ise yaraladı. Öldürülen gencin... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T15:11+0300
2022-02-19T15:11+0300
2022-02-19T15:11+0300
türkiye
polis
adana
türkiye
hançer
cinayet
öldürme
kasten öldürme
yaralı
platonik
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Adananın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Y.Y. (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile olay yerine geldi. Zanlı 'Ayrılın' demişBir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.’ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) da dahil oldu. Zanlı E.Y.’yi kendisinin sevdiğini söyleyip M.Y.Y.’nin onu terk etmesini istedi. Ancak M.Y.Y. bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda M.Y.Y. kalbinden, yanındaki arkadaşı da bacağından yaralandı.Hayata döndürüldü ama kurtarılamadıOlayı gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken, kalbi duran M.Y.Y. hayata döndürüldü. Ameliyata alınan M.Y.Y. kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.'Bu nasıl bir canilik, eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar'Adana'da kız arkadaşının platonik aşkı tarafından kalbine hançer saplanarak öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınırken, gencin babası da basın mensuplarına konuşarak şu ifadeleri kullandı:
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polis, adana, türkiye, hançer, cinayet, öldürme, kasten öldürme, yaralı, platonik, otopsi
Adana'da 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü
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Genç bir kıza platonik aşk besleyen şahıs, kızın sevgilisi olduğu ileri sürülen genci hançerle öldürdü, yanındaki arkadaşını ise yaraladı. Öldürülen gencin babası yapılan otopsinin ardından, "Bu nasıl bir canilik? eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar" şeklinde konuştu.
Adananın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Y.Y. (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile olay yerine geldi.
Zanlı 'Ayrılın' demiş
Bir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.’ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) da dahil oldu. Zanlı E.Y.’yi kendisinin sevdiğini söyleyip M.Y.Y.’nin onu terk etmesini istedi. Ancak M.Y.Y. bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda M.Y.Y. kalbinden, yanındaki arkadaşı da bacağından yaralandı.
Hayata döndürüldü ama kurtarılamadı
Olayı gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken, kalbi duran M.Y.Y. hayata döndürüldü. Ameliyata alınan M.Y.Y. kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
'Bu nasıl bir canilik, eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar'
Adana'da kız arkadaşının platonik aşkı tarafından kalbine hançer saplanarak öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınırken, gencin babası da basın mensuplarına konuşarak şu ifadeleri kullandı:
"Eğer bir adalet varsa adalet konuşsun. Evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsınlar. Gelmiş yavrumun kalbinden bıçaklamış. Bu nasıl bir canilik. Eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar. Ne demek cana kıymak. Benim yeşil gözlü, sırma saçlımı, canımı nasıl aldı bunlar. Ben onsuz nasıl yapacağım şimdi. 17 yaşında ilk göz ağrımdı. Beni bitirdiler Allah da onları bitirsin."