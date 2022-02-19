https://tr.sputniknews.com/20220219/adanada-17-yasindaki-genc-hancerle-olduruldu-1054027506.html

Adana'da 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü

Genç bir kıza platonik aşk besleyen şahıs, kızın sevgilisi olduğu ileri sürülen genci hançerle öldürdü, yanındaki arkadaşını ise yaraladı. Öldürülen gencin... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T15:11+0300

2022-02-19T15:11+0300

2022-02-19T15:11+0300

türkiye

polis

adana

türkiye

hançer

cinayet

öldürme

kasten öldürme

yaralı

platonik

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Adananın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Y.Y. (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile olay yerine geldi. Zanlı 'Ayrılın' demişBir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.’ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) da dahil oldu. Zanlı E.Y.’yi kendisinin sevdiğini söyleyip M.Y.Y.’nin onu terk etmesini istedi. Ancak M.Y.Y. bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda M.Y.Y. kalbinden, yanındaki arkadaşı da bacağından yaralandı.Hayata döndürüldü ama kurtarılamadıOlayı gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken, kalbi duran M.Y.Y. hayata döndürüldü. Ameliyata alınan M.Y.Y. kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.'Bu nasıl bir canilik, eğer bu ülkede adalet, hukuk varsa en ağır cezayla cezalandırsınlar'Adana'da kız arkadaşının platonik aşkı tarafından kalbine hançer saplanarak öldürülen 17 yaşındaki gencin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınırken, gencin babası da basın mensuplarına konuşarak şu ifadeleri kullandı:

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