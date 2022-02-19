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https://tr.sputniknews.com/20220219/adriana-lima-ucuncu-kez-anne-olmaya-hazirlaniyor-1054022860.html
Adriana Lima üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor
Adriana Lima üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor
Eski top model Adriana Lima, bir süredir beraber olduğu yapımcı Andre Lemmers ile bir bebek beklediklerini duyurdu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T12:06+0300
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yaşam
adriana lima
model
top model
victoria's secret
hamile
hamilelik testi
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sosyal medya
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'Victoria's Secret' podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıkladı. Film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile paylaştığı eğlenceli videoda takipçilerine hamilelik testini gösteren Lima, kısa sürede internette en çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Brezilyalı güzel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.Metin Hara ve Emir Uyar ile ilişkilerinin aksine özel hayatını bu kez gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden top model Lima, 5 ay önce Lemmers ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.
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adriana lima, model, top model, victoria's secret, hamile, hamilelik testi, tiktok, viral, sosyal medya, gündem, metin hara, emir uyar, andre lemmers

Adriana Lima üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

12:06 19.02.2022
© REUTERS / Charles PlatiauVictoria’s Secret melekleri bu yıl da büyüledi
Victoria’s Secret melekleri bu yıl da büyüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Charles Platiau
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Eski top model Adriana Lima, bir süredir beraber olduğu yapımcı Andre Lemmers ile bir bebek beklediklerini duyurdu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin paylaşımı kısa sürede dünyada gündem oldu.
'Victoria's Secret' podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıkladı. Film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile paylaştığı eğlenceli videoda takipçilerine hamilelik testini gösteren Lima, kısa sürede internette en çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.
Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Brezilyalı güzel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
Metin Hara ve Emir Uyar ile ilişkilerinin aksine özel hayatını bu kez gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden top model Lima, 5 ay önce Lemmers ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.
@adrianalima #firstiktok #baby #surprise ♬ (Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher - Jackie Wilson
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