https://tr.sputniknews.com/20220219/adriana-lima-ucuncu-kez-anne-olmaya-hazirlaniyor-1054022860.html

Adriana Lima üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

Adriana Lima üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

Eski top model Adriana Lima, bir süredir beraber olduğu yapımcı Andre Lemmers ile bir bebek beklediklerini duyurdu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T12:06+0300

2022-02-19T12:06+0300

2022-02-19T12:06+0300

yaşam

adriana lima

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sosyal medya

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'Victoria's Secret' podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıkladı. Film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile paylaştığı eğlenceli videoda takipçilerine hamilelik testini gösteren Lima, kısa sürede internette en çok konuşulanlar listesinde yerini aldı.Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Brezilyalı güzel, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.Metin Hara ve Emir Uyar ile ilişkilerinin aksine özel hayatını bu kez gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden top model Lima, 5 ay önce Lemmers ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.

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