https://tr.sputniknews.com/20220219/ahmet-hakan-bir-pop-stardan-che-guevara-cikaran-cok-acayip-bir-iklimin-icine-dusmus-durumdayiz-1054022304.html

Ahmet Hakan: Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız

Ahmet Hakan: Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Tarkan’ın yeni çıkardığı 'Geççek' şarkısı üzerinden muhalif ve iktidar yanlıları arasında bir çekişmeye... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T11:43+0300

2022-02-19T11:43+0300

2022-02-19T11:43+0300

türkiye

ahmet hakan

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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına yönelik değerlendirmeleri gündemine aldı.Hakan, “İki tarafa da şöyle bir bakıldığında sadece şu söylenebilir: Tam bir delirme hali.Öyle bir delirme hali ki... Muhalif biri ‘Ben şarkıyı müzikalite açısından pek beğenmedim’ dese bile yiyor linci... Öyle bir delirme hali ki iktidar yanlısı biri ‘Klip gayet güzel olmuş, ben beğendim abi’ dediğinde mahallesinin hışmına uğruyor” ifadelerini kullandı.Hakan, “Şu iklim değişse, şu atmosfer dağılsa da yeniden Tarkan şarkılarıyla neşemizi bulsak” temennisinde bulundu.

türkiye

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ahmet hakan