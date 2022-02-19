https://tr.sputniknews.com/20220219/ahmet-hakan-bir-pop-stardan-che-guevara-cikaran-cok-acayip-bir-iklimin-icine-dusmus-durumdayiz-1054022304.html
Ahmet Hakan: Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız
Ahmet Hakan: Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Tarkan’ın yeni çıkardığı 'Geççek' şarkısı üzerinden muhalif ve iktidar yanlıları arasında bir çekişmeye... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T11:43+0300
2022-02-19T11:43+0300
2022-02-19T11:43+0300
türkiye
ahmet hakan
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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına yönelik değerlendirmeleri gündemine aldı.Hakan, “İki tarafa da şöyle bir bakıldığında sadece şu söylenebilir: Tam bir delirme hali.Öyle bir delirme hali ki... Muhalif biri ‘Ben şarkıyı müzikalite açısından pek beğenmedim’ dese bile yiyor linci... Öyle bir delirme hali ki iktidar yanlısı biri ‘Klip gayet güzel olmuş, ben beğendim abi’ dediğinde mahallesinin hışmına uğruyor” ifadelerini kullandı.Hakan, “Şu iklim değişse, şu atmosfer dağılsa da yeniden Tarkan şarkılarıyla neşemizi bulsak” temennisinde bulundu.
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ahmet hakan
Ahmet Hakan: Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şarkıcı Tarkan’ın yeni çıkardığı 'Geççek' şarkısı üzerinden muhalif ve iktidar yanlıları arasında bir çekişmeye neden olduğunu belirterek, “Bir pop stardan Che Guevara çıkaran çok acayip bir iklimin içine düşmüş durumdayız” dedi.
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına yönelik değerlendirmeleri gündemine aldı.
Hakan, “İki tarafa da şöyle bir bakıldığında sadece şu söylenebilir: Tam bir delirme hali.Öyle bir delirme hali ki... Muhalif biri ‘Ben şarkıyı müzikalite açısından pek beğenmedim’ dese bile yiyor linci... Öyle bir delirme hali ki iktidar yanlısı biri ‘Klip gayet güzel olmuş, ben beğendim abi’ dediğinde mahallesinin hışmına uğruyor” ifadelerini kullandı.
Hakan, “Şu iklim değişse, şu atmosfer dağılsa da yeniden Tarkan şarkılarıyla neşemizi bulsak” temennisinde bulundu.