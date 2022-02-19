https://tr.sputniknews.com/20220219/anne-3-yasindaki-oglunu-oldurdu-1054029651.html

Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T16:32+0300

2022-02-19T16:32+0300

2022-02-19T16:32+0300

türkiye

anne

çocuk

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054029741_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_755e8024263ec48800d6cc455bd9b6e8.jpg

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anne, çocuk, cinayet