https://tr.sputniknews.com/20220219/anne-3-yasindaki-oglunu-oldurdu-1054029651.html
Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T16:32+0300
2022-02-19T16:32+0300
2022-02-19T16:32+0300
türkiye
anne
çocuk
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054029741_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_755e8024263ec48800d6cc455bd9b6e8.jpg
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054029741_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_1c61e323d02ca9dd7fefdfab6862f617.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anne, çocuk, cinayet
Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Abone ol
İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.
DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.