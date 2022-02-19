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Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T16:32+0300
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türkiye
anne
çocuk
cinayet
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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anne, çocuk, cinayet

Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü

16:32 19.02.2022
© DHAAnne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
Anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© DHA
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İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.
DHA'nın aktardığı haberde, evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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