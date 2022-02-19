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Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeni ile tüm araç trafiğine... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T04:04+0300
2022-02-19T04:04+0300
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konya
kar yağışı
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İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar ve tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesi sıfır noktasına geldi. Karayolları ekipleri şiddetli tipi nedeniyle zorluklar yaşıyor.Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren dün gece saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı sebebiyle saat 23.00 civarında tırların geçişine kapatılmıştı. Saat 00.00 civarında kar yağışı Akseki’den itibaren etkisini gösterdi. Yarpuz mahallesinden itibaren şiddetli tipi nedeni ile saat 01.00 sıralarında ise yol tamamen tüm araç trafiğine kapatıldı.Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Bazı noktalarda ise tipi nedeni ile kar yığınları oluştu. Karayolları ekipleri ise çok sayıda iş makineleri ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yapmasına rağmen, açılan yol tipi nedeni ile yeniden kapandığı bildirildi.Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel’de ise kar kalınlığı yer yer 40 ila 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise sıfıra kadar düştü.Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
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antalya, konya, kar yağışı, karayolu

Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

04:04 19.02.2022
© İHA / AYŞE ÇATLIAntalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeni ile tüm araç trafiğine kapatıldı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeni ile tüm araç trafiğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© İHA / AYŞE ÇATLI
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeni ile tüm araç trafiğine kapatıldı.
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar ve tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesi sıfır noktasına geldi. Karayolları ekipleri şiddetli tipi nedeniyle zorluklar yaşıyor.
Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren dün gece saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı sebebiyle saat 23.00 civarında tırların geçişine kapatılmıştı. Saat 00.00 civarında kar yağışı Akseki’den itibaren etkisini gösterdi. Yarpuz mahallesinden itibaren şiddetli tipi nedeni ile saat 01.00 sıralarında ise yol tamamen tüm araç trafiğine kapatıldı.
Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Bazı noktalarda ise tipi nedeni ile kar yığınları oluştu. Karayolları ekipleri ise çok sayıda iş makineleri ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yapmasına rağmen, açılan yol tipi nedeni ile yeniden kapandığı bildirildi.
Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel’de ise kar kalınlığı yer yer 40 ila 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise sıfıra kadar düştü.
Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
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