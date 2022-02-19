https://tr.sputniknews.com/20220219/asansorde-tecavuz-girisiminde-bulunan-yabanci-uyruklu-sahis-7-yil-hapisle-cezalandirildi-1054029042.html
Asansörde cinsel saldırıda bulunan yabancı uyrukla sanığa 7 yıl hapis
Asansörde cinsel saldırıda bulunan yabancı uyrukla sanığa 7 yıl hapis
Yabancı uyruklu A.A'nın, bir kadına yaşadığı sitenin asansöründe tecavüz girişiminde bulunmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan olayın kararı ilk duruşmada... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T16:26+0300
2022-02-19T16:26+0300
2022-02-19T16:27+0300
türkiye
tecavüz
kadın hakları
istanbul sözleşmesi
yabancı uyruklu
filistinli
asansör
saldırı
cinsel saldırı
kadına yönelik taciz
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu A.A., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenililen 16 yaşındaki A.A.'nın duruşması Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.'Şeytana uydum, ailem zor durumda onları geçindiriyorum'Tercüman vasıtasıyla savunma yapan Filistin uyruklu A.A, müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi. Arkadaşının oturduğu siteye duvardan atlayarak girdiğini anlatan zanlı, bahçede dolaşırken müştekiyi gördüğünü aktardı.Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A, "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum" ifadelerini kullandı.14 yıl verilen hapis cezası 7 yıla indirildiDavayı karara bağlayan mahkeme, suça sürüklenen A.A'ya, 'cinsel saldırı' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Müştekinin direnmesi sonucunda eylem teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı önce 10 yıl 6 aya indiren mahkeme, sanığın suç tarihinde 15-18 yaşları arasında olması nedeniyle de 7 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın pişmanlık duyduğuna yönelik beyanının ceza indirimi sağlamak için olduğu kanaatiyle iyi hal indirimi uygulamayarak, A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Asansörde cinsel saldırıda bulunan yabancı uyrukla sanığa 7 yıl hapis
16:26 19.02.2022 (güncellendi: 16:27 19.02.2022) Abone ol
Yabancı uyruklu A.A'nın, bir kadına yaşadığı sitenin asansöründe tecavüz girişiminde bulunmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan olayın kararı ilk duruşmada açıklandı. Esenyurt'ta kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs, 7 yıl hapisle cezalandırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu A.A., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenililen 16 yaşındaki A.A.'nın duruşması Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
'Şeytana uydum, ailem zor durumda onları geçindiriyorum'
Tercüman vasıtasıyla savunma yapan Filistin uyruklu A.A, müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi. Arkadaşının oturduğu siteye duvardan atlayarak girdiğini anlatan zanlı, bahçede dolaşırken müştekiyi gördüğünü aktardı.
Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A, "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum" ifadelerini kullandı.
14 yıl verilen hapis cezası 7 yıla indirildi
Davayı karara bağlayan mahkeme, suça sürüklenen A.A'ya, 'cinsel saldırı' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Müştekinin direnmesi sonucunda eylem teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı önce 10 yıl 6 aya indiren mahkeme, sanığın suç tarihinde 15-18 yaşları arasında olması nedeniyle de 7 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın pişmanlık duyduğuna yönelik beyanının ceza indirimi sağlamak için olduğu kanaatiyle iyi hal indirimi uygulamayarak, A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.