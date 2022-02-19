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https://tr.sputniknews.com/20220219/at-arabasina-el-konulan-hurdaci-atiyla-kaymakamlik-binasina-girmek-istedi-1054016217.html
At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi
At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hatay
at arabası
hurdacı
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Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. At arabasının alınmasına kızan kişi, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi. Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen hurdacı, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı. Bu anlar ise orada bulunanların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
hatay
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hatay, at arabası, hurdacı

At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi

00:22 19.02.2022 (güncellendi: 00:29 19.02.2022)
© İHA / FERİT SAVAŞ-AW547694at arabası
at arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© İHA / FERİT SAVAŞ-AW547694
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. At arabasının alınmasına kızan kişi, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi.
Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen hurdacı, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.
Bu anlar ise orada bulunanların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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