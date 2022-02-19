https://tr.sputniknews.com/20220219/at-arabasina-el-konulan-hurdaci-atiyla-kaymakamlik-binasina-girmek-istedi-1054016217.html

At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi

At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

at arabası

hurdacı

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Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. At arabasının alınmasına kızan kişi, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi. Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen hurdacı, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı. Bu anlar ise orada bulunanların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

türkiye

hatay

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hatay, at arabası, hurdacı