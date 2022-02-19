At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi
00:22 19.02.2022 (güncellendi: 00:29 19.02.2022)
© İHA / FERİT SAVAŞ-AW547694at arabası
© İHA / FERİT SAVAŞ-AW547694
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. At arabasının alınmasına kızan kişi, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi.
Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen hurdacı, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.
Bu anlar ise orada bulunanların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen hurdacı, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.
Bu anlar ise orada bulunanların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
At arabasına el konulan hurdacı, atıyla kaymakamlık binasına girmek istedi: Hasta çocuğum var, çalışmak zorundayım https://t.co/YvWiIBxOCN pic.twitter.com/L0mceDfjI7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 18, 2022