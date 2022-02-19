https://tr.sputniknews.com/20220219/avrupada-eunice-firtinasi-son-30-yilin-en-siddetli-ruzgari-10-cana-mal-oldu-1054024909.html
Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu
Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu
Uzmanlar tarafından 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği söylenen Eunice Fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Daha çok İngiltere, İrlanda ve... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T13:35+0300
2022-02-19T13:35+0300
2022-02-19T13:36+0300
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doğal afet
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Saatte yaklaşık 196 kilometre hızla esen 'Eunice Fırtınası' özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olarak İngiltere'yi sarstı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanan İngiltere'de Fırtına nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldıBirçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. İngiltere'de 3 kişi hayatını kaybettiRüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İngiltere Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice için kırmızı uyarı yaparak insanların evden çıkmamaları tavsiye etmişti.Tüm zamanların en şiddetli rüzgarıYetkililer ayrıca fırtınanın İngiltere'de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu duyurdu. İngiltere'nin Wight Adası'nda kaydedilen saatte 196 kilometre hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu belirtilirken, daha önceki rekorunun saatte 189 kilometre olarak 15 Aralık 1979'da Cornwall'da ölçüldüğü hatırlatıldı.İrlanda’da ise fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Hollanda’da da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi. Belçika’da fırtına nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.
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Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu
13:35 19.02.2022 (güncellendi: 13:36 19.02.2022) Abone ol
Uzmanlar tarafından 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği söylenen Eunice Fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Daha çok İngiltere, İrlanda ve son olarak da Almanya ile Hollanda'yı etkisi altına alan fırtınanın görüntüleri, yaşanan afetin boyutunu gösterdi.
Saatte yaklaşık 196 kilometre hızla esen 'Eunice Fırtınası' özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olarak İngiltere'yi sarstı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanan İngiltere'de Fırtına nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı.
100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
Birçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
İngiltere'de 3 kişi hayatını kaybetti
Rüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.
İngiltere Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice için kırmızı uyarı yaparak insanların evden çıkmamaları tavsiye etmişti.
Tüm zamanların en şiddetli rüzgarı
Yetkililer ayrıca fırtınanın İngiltere'de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu duyurdu. İngiltere'nin Wight Adası'nda kaydedilen saatte 196 kilometre hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu belirtilirken, daha önceki rekorunun saatte 189 kilometre olarak 15 Aralık 1979'da Cornwall'da ölçüldüğü hatırlatıldı.
İrlanda’da ise fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.
Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Hollanda’da da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi.
Belçika’da fırtına nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.