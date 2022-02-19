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Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu
Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu
Uzmanlar tarafından 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği söylenen Eunice Fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Daha çok İngiltere, İrlanda ve... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T13:35+0300
2022-02-19T13:36+0300
dünya
ingiltere
eunice fırtınası
almanya
rüzgar
şiddetli rüzgar
doğal afet
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Saatte yaklaşık 196 kilometre hızla esen 'Eunice Fırtınası' özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olarak İngiltere'yi sarstı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanan İngiltere'de Fırtına nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldıBirçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. İngiltere'de 3 kişi hayatını kaybettiRüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İngiltere Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice için kırmızı uyarı yaparak insanların evden çıkmamaları tavsiye etmişti.Tüm zamanların en şiddetli rüzgarıYetkililer ayrıca fırtınanın İngiltere'de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu duyurdu. İngiltere'nin Wight Adası'nda kaydedilen saatte 196 kilometre hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu belirtilirken, daha önceki rekorunun saatte 189 kilometre olarak 15 Aralık 1979'da Cornwall'da ölçüldüğü hatırlatıldı.İrlanda’da ise fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Hollanda’da da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi. Belçika’da fırtına nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.
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ingiltere, eunice fırtınası, almanya, rüzgar, şiddetli rüzgar, doğal afet, irlanda, belçika, hollanda, ölü sayısı, rekor, şiddetli yağış, fırtına, kasırga, ağaç, çatı

Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu

13:35 19.02.2022 (güncellendi: 13:36 19.02.2022)
© GEOFF CADDICKEunice Fırtınası
Eunice Fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© GEOFF CADDICK
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Uzmanlar tarafından 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği söylenen Eunice Fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Daha çok İngiltere, İrlanda ve son olarak da Almanya ile Hollanda'yı etkisi altına alan fırtınanın görüntüleri, yaşanan afetin boyutunu gösterdi.
Saatte yaklaşık 196 kilometre hızla esen 'Eunice Fırtınası' özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olarak İngiltere'yi sarstı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanan İngiltere'de Fırtına nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı.
© REUTERS / MAY JAMESEunice Fırtınası
Eunice Fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
Eunice Fırtınası
© REUTERS / MAY JAMES

100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Birçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

İngiltere'de 3 kişi hayatını kaybetti

Rüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

İngiltere Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice için kırmızı uyarı yaparak insanların evden çıkmamaları tavsiye etmişti.

Tüm zamanların en şiddetli rüzgarı

Yetkililer ayrıca fırtınanın İngiltere'de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu duyurdu. İngiltere'nin Wight Adası'nda kaydedilen saatte 196 kilometre hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu belirtilirken, daha önceki rekorunun saatte 189 kilometre olarak 15 Aralık 1979'da Cornwall'da ölçüldüğü hatırlatıldı.
© SAMEER AL-DOUMYEunice Fırtınası
Eunice Fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
Eunice Fırtınası
© SAMEER AL-DOUMY
İrlanda
İrlanda’da ise fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Almanya
Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor.
Hollanda
Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Hollanda’da da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi.
Belçika
Belçika’da fırtına nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.
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