https://tr.sputniknews.com/20220219/avrupada-eunice-firtinasi-son-30-yilin-en-siddetli-ruzgari-10-cana-mal-oldu-1054024909.html

Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu

Avrupa'da 'Eunice Fırtınası': Son 30 yılın en şiddetli rüzgarı 10 cana mal oldu

Uzmanlar tarafından 'kasırga benzeri' rüzgarlar getirebileceği söylenen Eunice Fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Daha çok İngiltere, İrlanda ve... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T13:35+0300

2022-02-19T13:35+0300

2022-02-19T13:36+0300

dünya

ingiltere

eunice fırtınası

almanya

rüzgar

şiddetli rüzgar

doğal afet

irlanda

belçika

hollanda

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Saatte yaklaşık 196 kilometre hızla esen 'Eunice Fırtınası' özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olarak İngiltere'yi sarstı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanan İngiltere'de Fırtına nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldıBirçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. İngiltere'de 3 kişi hayatını kaybettiRüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İngiltere Meteoroloji Dairesi, Dudley fırtınasından birkaç saat sonra meydana gelen Eunice için kırmızı uyarı yaparak insanların evden çıkmamaları tavsiye etmişti.Tüm zamanların en şiddetli rüzgarıYetkililer ayrıca fırtınanın İngiltere'de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu duyurdu. İngiltere'nin Wight Adası'nda kaydedilen saatte 196 kilometre hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu belirtilirken, daha önceki rekorunun saatte 189 kilometre olarak 15 Aralık 1979'da Cornwall'da ölçüldüğü hatırlatıldı.İrlanda’da ise fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın bu sabah Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanı'nda da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Hollanda’da da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi yaşamını yitirdi. Belçika’da fırtına nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.

ingiltere

almanya

irlanda

belçika

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