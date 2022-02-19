https://tr.sputniknews.com/20220219/ayvalikta-kayip-taksicinin-cesedi-bulundu--1054032003.html

Ayvalık'ta kayıp taksicinin cesedi bulundu

Ayvalık'ta kayıp taksicinin cesedi bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan taksicinin cesedinin bulunduğu öğrenildi. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T18:15+0300

2022-02-19T18:15+0300

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türkiye

ayvalık

taksici

ölü bulundu

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Ayvalık'ta uma günü öğle saatlerinde taksisine binen bir müşterisiyle birlikte yola çıkan Atilla Bahçeci için polis ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler Bahçeci’nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir’in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmaların ardından dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 55 yaşında evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci’nin cesedinin Şirinkent mevkiinde sazlık bir alanda bulunduğu öğrenildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Bahçeci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netliğe kavuşacağı bildirildi. Olayla ilgili araçta müşteri olan kişinin tüm bilgilerine ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin soruşturmalarını derinleştirdiği öğrenildi.

türkiye

ayvalık

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ayvalık, taksici, ölü bulundu