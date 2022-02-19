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Bacağı kırılan kuzusunu veteriner bulamayınca devlet hastanesine götürdü
Bacağı kırılan kuzusunu veteriner bulamayınca devlet hastanesine götürdü
Rize’nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu veteriner bulamaması nedeniyle hastaneye getiren Beyazsu köyü sakini, "Kuzuyla bizi hastanede görünce... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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kuzu
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devlet hastanesi
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Ahmet Enisoğlu, yem vermek için kuzularının yanına gittiğinde birisinin ayağının kırık olduğu gördü. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzusunu Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.Hastanede sağlık ekiplerince kuzunun çekilen röntgeni sonucunda ayağınının kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle taburcu edilen kuzunun sahibi Enisoğlu, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gitmesi için yönlendirme yapan İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti. Ahmet Enisoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneye gider gitmez sağlıkçıların kuzu ile özenle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:Kuzunun bakımını evde kendi elleriyle yapacaklarını belirten Enisoğlu, “Çünkü bu annenin altına gidemez. Gidemediği için inek sütüyle beslenecek. Zaten yavaş yavaş yeme geçti. Hem inek sütü hem yem hem maması evde bakacağız alışkınız biz” dedi.
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kuzu, rize, devlet hastanesi, veteriner

Bacağı kırılan kuzusunu veteriner bulamayınca devlet hastanesine götürdü

19:39 19.02.2022 (güncellendi: 19:49 19.02.2022)
© İHAayağı kırılan kuzu
ayağı kırılan kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© İHA
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Rize’nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu veteriner bulamaması nedeniyle hastaneye getiren Beyazsu köyü sakini, "Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz" dedi.
Ahmet Enisoğlu, yem vermek için kuzularının yanına gittiğinde birisinin ayağının kırık olduğu gördü. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzusunu Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede sağlık ekiplerince kuzunun çekilen röntgeni sonucunda ayağınının kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle taburcu edilen kuzunun sahibi Enisoğlu, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gitmesi için yönlendirme yapan İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.
Ahmet Enisoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneye gider gitmez sağlıkçıların kuzu ile özenle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:
“Bu sabah indik ahıra, baktım ki bu yatıyor, kalkamıyor. Kalktıysa topallıyor. Fark ettim ki ayağı kırık. Hemen aldık Çayeli Devlet Hastanesi’ne götürdük. Sağ olsunlar, röntgenini çektiler, bandajını, alçısını yaptılar. Kuzumuzu aldık geldik. Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz. 10-15 gün sonra kalkacak yürüyecek.”
Kuzunun bakımını evde kendi elleriyle yapacaklarını belirten Enisoğlu, “Çünkü bu annenin altına gidemez. Gidemediği için inek sütüyle beslenecek. Zaten yavaş yavaş yeme geçti. Hem inek sütü hem yem hem maması evde bakacağız alışkınız biz” dedi.
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