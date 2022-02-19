https://tr.sputniknews.com/20220219/bacagi-kirilan-kuzusunu-veteriner-bulamayinca-devlet-hastanesine-goturdu-1054033435.html

Bacağı kırılan kuzusunu veteriner bulamayınca devlet hastanesine götürdü

Bacağı kırılan kuzusunu veteriner bulamayınca devlet hastanesine götürdü

Rize’nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu veteriner bulamaması nedeniyle hastaneye getiren Beyazsu köyü sakini, "Kuzuyla bizi hastanede görünce... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T19:39+0300

2022-02-19T19:39+0300

2022-02-19T19:49+0300

yaşam

kuzu

rize

devlet hastanesi

veteriner

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Ahmet Enisoğlu, yem vermek için kuzularının yanına gittiğinde birisinin ayağının kırık olduğu gördü. Veteriner bulamaması nedeniyle kuzusunu Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.Hastanede sağlık ekiplerince kuzunun çekilen röntgeni sonucunda ayağınının kırık olduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle taburcu edilen kuzunun sahibi Enisoğlu, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gitmesi için yönlendirme yapan İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti. Ahmet Enisoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneye gider gitmez sağlıkçıların kuzu ile özenle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:Kuzunun bakımını evde kendi elleriyle yapacaklarını belirten Enisoğlu, “Çünkü bu annenin altına gidemez. Gidemediği için inek sütüyle beslenecek. Zaten yavaş yavaş yeme geçti. Hem inek sütü hem yem hem maması evde bakacağız alışkınız biz” dedi.

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kuzu, rize, devlet hastanesi, veteriner