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Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
masrur barzani
hulusi akar
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Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.Bakan Akar'ın IKBY Başbakanı Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-akar-brukselde-yunan-mevkidasi-ile-gorustu-1053929362.html
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), masrur barzani, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)

Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

00:26 19.02.2022
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Bakan Akar'ın IKBY Başbakanı Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
TÜRKİYE
Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü
17 Şubat, 02:56
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