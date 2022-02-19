https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-akar-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-mesrur-barzani-ile-gorustu-1054016327.html

Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T00:26+0300

2022-02-19T00:26+0300

2022-02-19T00:26+0300

türkiye

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

masrur barzani

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

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Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.Bakan Akar'ın IKBY Başbakanı Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-akar-brukselde-yunan-mevkidasi-ile-gorustu-1053929362.html

türkiye

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), masrur barzani, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)