https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-akar-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-mesrur-barzani-ile-gorustu-1054016327.html
Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T00:26+0300
2022-02-19T00:26+0300
2022-02-19T00:26+0300
türkiye
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
masrur barzani
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054016302_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_146bac0a08cbe7bc5b3ff2f078097e23.jpg
Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.Bakan Akar'ın IKBY Başbakanı Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-akar-brukselde-yunan-mevkidasi-ile-gorustu-1053929362.html
türkiye
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054016302_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_c9525253a175182cc6529f55d2b7b910.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), masrur barzani, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb)
Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Bakan Akar'ın IKBY Başbakanı Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.